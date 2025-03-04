04 марта 2025

В Ноябрьске назначен новый начальник Госавтоинспекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Атласюк получил повышение
Николай Атласюк получил повышение Фото:

Новым начальником Госавтоинспекции Ноябрьска (ЯНАО) назначен Николай Атласюк. С 2022 года он занимал должность заместителя руководителя ведомства. О повышении Атласюка URA.RU сообщили в УГИБДД России по ЯНАО.

«Начальником Госавтоинспекции Ноябрьска назначен Николай Атласюк. В эту должность он вступил 1 марта», — рассказали в ведомстве.

Атласюк родился 6 апреля 1978 года в Винницкой области Украины. В 2015 он закончил Тюменский государственный университет и стал магистром «Юриспруденции». В ГИБДД чиновник работает с 2001 года, а с 2008 — на различных должностях в ОВД Ноябрьска. Он имеет ведомственные награды — медали МВД России: «За боевые содружество», «За отличие в службе» III, II, I степеней.

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Новым начальником Госавтоинспекции Ноябрьска (ЯНАО) назначен Николай Атласюк. С 2022 года он занимал должность заместителя руководителя ведомства. О повышении Атласюка URA.RU сообщили в УГИБДД России по ЯНАО. «Начальником Госавтоинспекции Ноябрьска назначен Николай Атласюк. В эту должность он вступил 1 марта», — рассказали в ведомстве. Атласюк родился 6 апреля 1978 года в Винницкой области Украины. В 2015 он закончил Тюменский государственный университет и стал магистром «Юриспруденции». В ГИБДД чиновник работает с 2001 года, а с 2008 — на различных должностях в ОВД Ноябрьска. Он имеет ведомственные награды — медали МВД России: «За боевые содружество», «За отличие в службе» III, II, I степеней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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