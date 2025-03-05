Накануне паводка на курганской железной дороге появится два спецпоезда

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Перед паводком на ЮУЖД усилили меры
Перед паводком на ЮУЖД усилили меры Фото:

В Курганской области сотрудники Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) ведут активную подготовку к весеннему паводку. В регионе сформируют два специальных поезда для предотвращения последствий большой воды. Об этом сообщает сайт организации.

«Для устранения возможных последствий паводков на ЮУЖД к началу апреля сформируем 16 противоразмывных поездов. <...> В Курганской области — 2 единицы», — сообщает пресс-служба отделения железной дороги. Меры принимаются для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов.

В организации ведут подготовку железнодорожной инфраструктуры к возможному ледоходу и пропуску талых вод. Осматривают плотины и малые мосты, ставят водомерные посты, которые будут замерять высоту и скорость течения. Водоотводы на территории трех тысяч км уже очищены от снега.

В Курганской области в рамках подготовки к весеннему половодью и пожароопасному периоду правительство области объявило режим повышенной готовности с 28 февраля по 30 июня. Власти проводят рабочие выезды в округах и организуют мероприятия по предупреждению рисков, связанных с паводками и пожарами, включая обследование населенных пунктов и уборку несанкционированных свалок.

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В Курганской области сотрудники Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) ведут активную подготовку к весеннему паводку. В регионе сформируют два специальных поезда для предотвращения последствий большой воды. Об этом сообщает сайт организации. «Для устранения возможных последствий паводков на ЮУЖД к началу апреля сформируем 16 противоразмывных поездов. <...> В Курганской области — 2 единицы», — сообщает пресс-служба отделения железной дороги. Меры принимаются для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов. В организации ведут подготовку железнодорожной инфраструктуры к возможному ледоходу и пропуску талых вод. Осматривают плотины и малые мосты, ставят водомерные посты, которые будут замерять высоту и скорость течения. Водоотводы на территории трех тысяч км уже очищены от снега. В Курганской области в рамках подготовки к весеннему половодью и пожароопасному периоду правительство области объявило режим повышенной готовности с 28 февраля по 30 июня. Власти проводят рабочие выезды в округах и организуют мероприятия по предупреждению рисков, связанных с паводками и пожарами, включая обследование населенных пунктов и уборку несанкционированных свалок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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