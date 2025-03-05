Накануне паводка на курганской железной дороге появится два спецпоезда

В Курганской области сотрудники Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) ведут активную подготовку к весеннему паводку. В регионе сформируют два специальных поезда для предотвращения последствий большой воды. Об этом сообщает сайт организации.
«Для устранения возможных последствий паводков на ЮУЖД к началу апреля сформируем 16 противоразмывных поездов. <...> В Курганской области — 2 единицы», — сообщает пресс-служба отделения железной дороги. Меры принимаются для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов.
В организации ведут подготовку железнодорожной инфраструктуры к возможному ледоходу и пропуску талых вод. Осматривают плотины и малые мосты, ставят водомерные посты, которые будут замерять высоту и скорость течения. Водоотводы на территории трех тысяч км уже очищены от снега.
В Курганской области в рамках подготовки к весеннему половодью и пожароопасному периоду правительство области объявило режим повышенной готовности с 28 февраля по 30 июня. Власти проводят рабочие выезды в округах и организуют мероприятия по предупреждению рисков, связанных с паводками и пожарами, включая обследование населенных пунктов и уборку несанкционированных свалок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!