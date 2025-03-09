«Ценой самого существования Украины»: Тимошенко возмутили заявления Берлина о безопасности Европы

Глава украинской оппозиционной партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко выразила недовольство заявлениями председателя немецкой разведки Бруно Каля. Она считает, что его прогнозы о рисках для Европы в случае завершения украинского конфликта в течение пяти лет угрожают существованию Украины.
«Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за „истощение“ России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто. Это многое объясняет», — заявила Тимошенко. Свое мнение она высказала в соцсети Х.
Украинский депутат призвала Верховную Раду к активным действиям. Она подчеркнула необходимость немедленного завершения боевых действий. По мнению Тимошенко, ситуация требует быстрой и решительной реакции, чтобы установить мир на справедливых условиях: «Конфликт нужно закончить немедленно и на максимально справедливых условиях».
Ранее председатель немецкой разведки Бруно Каль озвучил даты, наиболее благоприятные для окончания конфликта на Украине. По его мнению, если ситуация разрешится до 2029-2030 года, РФ сможет «быстрее стать угрозой для Европы».
Кроме того команда президента США Дональда Трампа провела тайные переговоры с оппозиционными силами Украины. Стороны затронули вопрос смены украинской власти. Кого команда Трампа видит на месте нынешнего главы страны — в материале URA.RU.
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