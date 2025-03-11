Российские военные неожиданно для ВСУ вышли из трубопровода в тылу украинских войск у Суджи, сообщают журналисты. Пройдя около 15 километров по трубопроводу, ВС РФ смогли организовать неожиданную атаку.
«Бойцы РФ, преодолев около 15 километров по трубопроводу, внезапно для противника вышли на поверхность в глубине обороны ВСУ у Суджи», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента.
Отмечается, что российские военные, проведя интенсивные боевые действия в тылу украинской стороны, смогли добиться прорыва линии обороны ВСУ под Курском. В результате смелой операции сил специального назначения у Суджи была успешно дестабилизирована система управления оборонительными мероприятиями ВСУ.
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