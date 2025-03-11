ТАСС: участвовавшие в операции «Труба» вышли в глубину обороны ВСУ в Судже

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ВС РФ вышли в глубину обороны ВСУ в Курской области
ВС РФ вышли в глубину обороны ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные неожиданно для ВСУ вышли из трубопровода в тылу украинских войск у Суджи, сообщают журналисты. Пройдя около 15 километров по трубопроводу, ВС РФ смогли организовать неожиданную атаку.

«Бойцы РФ, преодолев около 15 километров по трубопроводу, внезапно для противника вышли на поверхность в глубине обороны ВСУ у Суджи», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента. 

Отмечается, что российские военные, проведя интенсивные боевые действия в тылу украинской стороны, смогли добиться прорыва линии обороны ВСУ под Курском. В результате смелой операции сил специального назначения у Суджи была успешно дестабилизирована система управления оборонительными мероприятиями ВСУ.

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Российские военные неожиданно для ВСУ вышли из трубопровода в тылу украинских войск у Суджи, сообщают журналисты. Пройдя около 15 километров по трубопроводу, ВС РФ смогли организовать неожиданную атаку. «Бойцы РФ, преодолев около 15 километров по трубопроводу, внезапно для противника вышли на поверхность в глубине обороны ВСУ у Суджи», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента.  Отмечается, что российские военные, проведя интенсивные боевые действия в тылу украинской стороны, смогли добиться прорыва линии обороны ВСУ под Курском. В результате смелой операции сил специального назначения у Суджи была успешно дестабилизирована система управления оборонительными мероприятиями ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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