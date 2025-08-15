Аэропорт Самары на время закрыли

В Самаре временно приостановлена работа аэропорта Курумоч из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) ранее сообщило о введении плана «Ковер» в аэропортах Донское (Тамбов) и Гагарин (Саратов). До этого аналогичные ограничения уже действовали в аэропорту Волгограда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.