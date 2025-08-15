Аэропорт Самары на время закрыли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Самары введены временные ограничения
В аэропорту Самары введены временные ограничения Фото:

В Самаре временно приостановлена работа аэропорта Курумоч из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. 

Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) ранее сообщило о введении плана «Ковер» в аэропортах Донское (Тамбов) и Гагарин (Саратов). До этого аналогичные ограничения уже действовали в аэропорту Волгограда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Самаре временно приостановлена работа аэропорта Курумоч из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.  Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) ранее сообщило о введении плана «Ковер» в аэропортах Донское (Тамбов) и Гагарин (Саратов). До этого аналогичные ограничения уже действовали в аэропорту Волгограда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...