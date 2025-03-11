Численность Тюмени приближается к отметке 900 тысяч человек

За год в городе прибавилось 11 тысяч жителей
Численность Тюмени на начало 2025 года составила 872 тысячи человек. Такая информация указана на сайте мэрии. За год в городе прибавилось 11 тысяч жителей.
«Численность населения города Тюмени по состоянию на 1 января 2025 года — 872,1 тысячи человек», — указано на сайте мэрии. Годом ранее численность достигала 861 тысяча человек.
Ранее URA.RU писало, что что ближайшие три года Тюмень не получит официальный статус города-миллионника. По прогнозам властей, в 2027 году количество жителей достигнет примерно 882 тысяч человек.
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