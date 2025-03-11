Численность Тюмени приближается к отметке 900 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За год в городе прибавилось 11 тысяч жителей
За год в городе прибавилось 11 тысяч жителей Фото:

Численность Тюмени на начало 2025 года составила 872 тысячи человек. Такая информация указана на сайте мэрии. За год в городе прибавилось 11 тысяч жителей.

«Численность населения города Тюмени по состоянию на 1 января 2025 года — 872,1 тысячи человек», — указано на сайте мэрии. Годом ранее численность достигала 861 тысяча человек.

Ранее URA.RU писало, что что ближайшие три года Тюмень не получит официальный статус города-миллионника. По прогнозам властей, в 2027 году количество жителей достигнет примерно 882 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Численность Тюмени на начало 2025 года составила 872 тысячи человек. Такая информация указана на сайте мэрии. За год в городе прибавилось 11 тысяч жителей. «Численность населения города Тюмени по состоянию на 1 января 2025 года — 872,1 тысячи человек», — указано на сайте мэрии. Годом ранее численность достигала 861 тысяча человек. Ранее URA.RU писало, что что ближайшие три года Тюмень не получит официальный статус города-миллионника. По прогнозам властей, в 2027 году количество жителей достигнет примерно 882 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...