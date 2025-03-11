Тюменские власти рассказали, потребуется ли сносить здания при расширении улицы Николая Чаплина

Власти Тюмени не планируют сносить здания при реализации проекта расширения улицы Николая Чаплина до четырех полос. Проектная документация уже получила положительное заключение.
«По информации городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации, проезжая часть будет расширена в границах существующей застройки. Снос зданий и сооружений не потребуется», — передает слова тюменской мэрии издание РБК Тюмень.
Проект представляет собой участок дороги протяженностью 1,95 километра от улицы Николая Чаплина до Мельникайте. Срок окончания реализации реконструкции назначен на 2030 год.
Ранее тюменские власти также запланировали строительство еще одной четырехполосной дороги. Она появится в районе Гилевской Рощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!