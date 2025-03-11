В Пулково пассажирку сняли с рейса за неуместную шутку о бомбе

В аэропорту Пулково в Петербурге 63-летняя пассажирка была снята с рейса S7, следовавшего в Иркутск, из-за неудачной шутки о бомбе. Об этом стало известно «Авиаторщине».
«Дама собиралась вчера вылететь из Петербурга в Иркутск рейсом S7 Airlines. Вот только пройти дальше зоны досмотра в питерском аэропорту женщине не удалось. Всё из-за необдуманной шутки, которую она произнесла сама себе», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».
Инцидент произошел во время прохождения предполетного досмотра, когда женщина произнесла фразу: «Конечно же, у меня бомба…». Сотрудница службы авиационной безопасности, проводившая ручной досмотр пассажирки, восприняла фразу серьезно и сообщила о происшествии правоохранительным органам. В результате на место прибыли сотрудники полиции, кинолог со служебной собакой, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Проведенная проверка багажа и личных вещей пассажирки не выявила никаких запрещенных или опасных предметов. Несмотря на это, женщине было отказано в посадке на самолет, и рейс в Иркутск отправился уже без нее.
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