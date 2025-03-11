11 марта 2025

В Пулково пассажирку сняли с рейса за неуместную шутку о бомбе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел во время прохождения предполетного досмотра
Инцидент произошел во время прохождения предполетного досмотра Фото:

В аэропорту Пулково в Петербурге 63-летняя пассажирка была снята с рейса S7, следовавшего в Иркутск, из-за неудачной шутки о бомбе. Об этом стало известно «Авиаторщине».

«Дама собиралась вчера вылететь из Петербурга в Иркутск рейсом S7 Airlines. Вот только пройти дальше зоны досмотра в питерском аэропорту женщине не удалось. Всё из-за необдуманной шутки, которую она произнесла сама себе», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел во время прохождения предполетного досмотра, когда женщина произнесла фразу: «Конечно же, у меня бомба…». Сотрудница службы авиационной безопасности, проводившая ручной досмотр пассажирки, восприняла фразу серьезно и сообщила о происшествии правоохранительным органам. В результате на место прибыли сотрудники полиции, кинолог со служебной собакой, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Проведенная проверка багажа и личных вещей пассажирки не выявила никаких запрещенных или опасных предметов. Несмотря на это, женщине было отказано в посадке на самолет, и рейс в Иркутск отправился уже без нее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Пулково в Петербурге 63-летняя пассажирка была снята с рейса S7, следовавшего в Иркутск, из-за неудачной шутки о бомбе. Об этом стало известно «Авиаторщине». «Дама собиралась вчера вылететь из Петербурга в Иркутск рейсом S7 Airlines. Вот только пройти дальше зоны досмотра в питерском аэропорту женщине не удалось. Всё из-за необдуманной шутки, которую она произнесла сама себе», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Инцидент произошел во время прохождения предполетного досмотра, когда женщина произнесла фразу: «Конечно же, у меня бомба…». Сотрудница службы авиационной безопасности, проводившая ручной досмотр пассажирки, восприняла фразу серьезно и сообщила о происшествии правоохранительным органам. В результате на место прибыли сотрудники полиции, кинолог со служебной собакой, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Проведенная проверка багажа и личных вещей пассажирки не выявила никаких запрещенных или опасных предметов. Несмотря на это, женщине было отказано в посадке на самолет, и рейс в Иркутск отправился уже без нее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...