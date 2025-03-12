12 марта 2025

В ЯНАО школьница перевела мошенникам 700 тысяч рублей с карты родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники обманули подростка на 700 тысяч рублей
Мошенники обманули подростка на 700 тысяч рублей Фото:

Подросток из Красноселькупского района перевела с карточки родителей 700 тысяч рублей на счета мошеннику, который представился сотрудником «Госуслуг». Об этом сообщили в УМВД России по ЯНАО.

«Полицейскими установлено, что в период с 4 по 5 марта 2025 года неизвестные в одном и мессенджеров вступили в переписку с несовершеннолетней 2010 года рождения, представившись сотрудниками „Госуслуг“. Мошенники убедили подростка совершить переводы на указанные счета. Имея доступ к онлайн-банку одного из родителей, девочка перевела денежные средства в размере более 700 тысяч рублей», — сообщили на официальном сайте УМВД России по ЯНАО.

Заявление в полицию поступило только 12 марта. Полицейские возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что подросток из Нового Уренгоя (ЯНАО) испугался кредита, который якобы кто-то пытается оформить на его мать, и перевел мошенникам 550 тысяч рублей.

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Подросток из Красноселькупского района перевела с карточки родителей 700 тысяч рублей на счета мошеннику, который представился сотрудником «Госуслуг». Об этом сообщили в УМВД России по ЯНАО. «Полицейскими установлено, что в период с 4 по 5 марта 2025 года неизвестные в одном и мессенджеров вступили в переписку с несовершеннолетней 2010 года рождения, представившись сотрудниками „Госуслуг“. Мошенники убедили подростка совершить переводы на указанные счета. Имея доступ к онлайн-банку одного из родителей, девочка перевела денежные средства в размере более 700 тысяч рублей», — сообщили на официальном сайте УМВД России по ЯНАО. Заявление в полицию поступило только 12 марта. Полицейские возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что подросток из Нового Уренгоя (ЯНАО) испугался кредита, который якобы кто-то пытается оформить на его мать, и перевел мошенникам 550 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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