В ЯНАО школьница перевела мошенникам 700 тысяч рублей с карты родителей

Подросток из Красноселькупского района перевела с карточки родителей 700 тысяч рублей на счета мошеннику, который представился сотрудником «Госуслуг». Об этом сообщили в УМВД России по ЯНАО.
«Полицейскими установлено, что в период с 4 по 5 марта 2025 года неизвестные в одном и мессенджеров вступили в переписку с несовершеннолетней 2010 года рождения, представившись сотрудниками „Госуслуг“. Мошенники убедили подростка совершить переводы на указанные счета. Имея доступ к онлайн-банку одного из родителей, девочка перевела денежные средства в размере более 700 тысяч рублей», — сообщили на официальном сайте УМВД России по ЯНАО.
Заявление в полицию поступило только 12 марта. Полицейские возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что подросток из Нового Уренгоя (ЯНАО) испугался кредита, который якобы кто-то пытается оформить на его мать, и перевел мошенникам 550 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!