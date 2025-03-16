В РФ раскрыли, смягчит ли Запад антироссийские санкции на фоне переговоров о перемирии

Смягчение западных санкций против России в ближайшее время маловероятно. Более того, пока не заключено мирное соглашение, пусть даже краткосрочное, могут быть введены новые ограничения. Об этом заявил политолог Константин Калачев.
«Говорить о смягчении санкций преждевременно. Допускаю, что будут вводиться новые ограничения и со стороны Европы, и со стороны США», — отметил Константин Калачев в беседе с Lenta.ru. Смягчения санкций точно не произойдет, пока не будет достигнуто любое, хотя бы даже временное перемирие, добавил политолог. А в случае, если Россия не согласится на предложения Штатов по прекращению огня, то они также введут новые ограничения против нее. При этом Москва не сможет пойти на перемирие, если не будут соблюдены ее интересы, подчеркнул политолог.
Калачев также обозначил основные точки разногласий между Европой и Россией, такие как вопросы милитаризации Украины и территориальные споры. Политолог указывает на стремление Европы вооружить Украину для создания буфера между ней и Россией, а также на нежелание Запада признавать новые территориальные потери Украины.
На переговорах между США и Украиной в Джидде 11 марта, последняя согласилась на 30-дневное перемирие в конфликте. Президент США Дональд Трамп завяил, что следующий шаг — за Москвой. Президент РФ Владимир Путин отметил, что рассмотрит это предложение, при этом указав на ряд неопределенностей. Кремль донес свои озабоченности до Белого дома. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц указал, что США рассматривают вариант введения новых санкций в том случае, если Россия не пойдет на предложение Трампа.
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