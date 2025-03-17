Ждать ли магнитную бурю 18 марта: прогноз для метеозависимых

Март оказался настоящим испытанием для метеозависимых людей. Из-за корональной дыры на Солнце на планете то и дело ухудшалась геомагнитная обстановка. URA.RU рассказывает, ожидать ли в ближайшее время магнитных бурь.
Солнечные вспышки в марте 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, индекс вспышечной активности подбирается к «оранжевому» уровню. Сейчас эксперты оценивают силу возбужденности поверхности звезды в 4,5 из 10 баллов. За последние несколько дней на Солнце зафиксировали десять вспышек класса С и ниже.
Прогноз магнитной бури 18 марта 2025
По прогнозам ученых, магнитосфера Земли 18 марта останется спокойной. Предварительно, уровень возбужденности по Кр-индексу не поднимется выше четырех, что указывает на спокойную магнитосферу. Но при этом эксперты не отрицают возможность магнитных бурь: ученые оценивают шанс сильных геомагнитных возмущений в 36%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Ближайшая магнитная буря обрушится на Землю уже 27 марта: ученые предполагают, что в следующий четверг уровень магнитосферы планеты подскочит до «красных» значений. На следующий день, 28 марта, геомагнитная активность продолжится, но значительно слабее.
Серьезное испытание для метеозависимых ожидается в начале следующего месяца. В период с 5 по 14 апреля ожидается волна геомагнитных возмущений: уровень магнитосферы то и дело будет подниматься до «красных» показателей.
Что делать метеозависимым
Врачи предполагают, что примерно треть населения планеты страдают от метеозависимости. На магнитные бури чаще всего жалуются люди старше 50 лет, а также имеющие проблемы с давлением и сердцем. Среди главных симптомов: головная боль, проблемы с концентрацией внимания и общая слабость.
Невролог Юлия Каракулова рассказала URA.RU, что для того, чтобы снизить влияние магнитных бурь на организм, стоит заняться своим здоровьем. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — отметила невролог.
Поэтому всем, кто регулярно страдает от магнитных бурь, стоит начать вести здоровый образ жизни: нормализовать режим сна, регулярно и разнообразно питаться, а также пить много воды и отказаться от вредных привычек. Все это вместе с еженедельными занятиями спортом поможет ослабить влияния магнитных бурь на организм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.