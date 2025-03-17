В Тобольске на Завальном кладбище начались похороны 7-летнего мальчика, который погиб от взрыва газа в доме. Об этом тоболяки рассказали в социальных сетях.
«В Храме на Завальном кладбище началось отпевание погибшего ребенка. Очень много людей. Дежурит скорая», — отмечено в telegram-канале «Главное Тобольск».
Сообщается, что мальчика планируют похоронить в районе Алемасова. Вместе с тем администрация города передала информацию, что сегодня отменяется праздничная программа, посвященная воссоединению Крыма с Россией.
Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в частном доме. В результате пострадало два человека, среди которых мама и ребенок. Впоследствии мальчик скончался в больнице.
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