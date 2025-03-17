17 марта 2025

Десятки людей пришли проститься с погибшим от взрыва газа мальчиком в Тобольске. Видео

В Тобольске началось отпевание погибшего от взрыва газа мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик скончался в больнице
Мальчик скончался в больнице Фото:

В Тобольске на Завальном кладбище начались похороны 7-летнего мальчика, который погиб от взрыва газа в доме. Об этом тоболяки рассказали в социальных сетях.

«В Храме на Завальном кладбище началось отпевание погибшего ребенка. Очень много людей. Дежурит скорая», — отмечено в telegram-канале «Главное Тобольск».

Сообщается, что мальчика планируют похоронить в районе Алемасова. Вместе с тем администрация города передала информацию, что сегодня отменяется праздничная программа, посвященная воссоединению Крыма с Россией.

Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в частном доме. В результате пострадало два человека, среди которых мама и ребенок. Впоследствии мальчик скончался в больнице.

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В Тобольске на Завальном кладбище начались похороны 7-летнего мальчика, который погиб от взрыва газа в доме. Об этом тоболяки рассказали в социальных сетях. «В Храме на Завальном кладбище началось отпевание погибшего ребенка. Очень много людей. Дежурит скорая», — отмечено в telegram-канале «Главное Тобольск». Сообщается, что мальчика планируют похоронить в районе Алемасова. Вместе с тем администрация города передала информацию, что сегодня отменяется праздничная программа, посвященная воссоединению Крыма с Россией. Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в частном доме. В результате пострадало два человека, среди которых мама и ребенок. Впоследствии мальчик скончался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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