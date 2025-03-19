Каким тюменским дорогам грозит затопление

В Тюменской области под угрозой затопления оказались дороги в 11-ти районах
© Служба новостей «URA.RU»
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У некоторых дорог нет альтернативы
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В Тюменской области под угрозой затопления оказались 67 участков дорог. Среди них региональных трассы Ишим — Синицына, Ялуторовск — Ярково и Ишим — Красная горка Плешково. Реестр дорог имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов и 14 СНТ. В зону затопления попали участки автомобильных дорог межмуниципального и регионального значения в 11-ти районах», — указано в документе.

В некоторых случаях нет объездных путей. В реестре оказались следующие участки дорог:

  • Казанское — Пешнево (2-4 км);
  • Афонькино — Ильинка (1-7 км);
  • Тушнолобово — Фирсова (1,5-18,1 км);
  • Ощепково — Назарово (2,66-14,5 км);
  • Ишим - Синицына (1-4,5 км);
  • Ишим - Красная горка — Плешково (6-14 км);
  • Заводоуковск — Новолыбаево — Ингалинское (4,9-7,1 км);
  • Равнец — Кошкарагай;
  • Ревда — Б. Тихвино (7-26 км);
  • Ялуторовск — Сосновка (4-6 км).

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В Тюменской области под угрозой затопления оказались 67 участков дорог. Среди них региональных трассы Ишим — Синицына, Ялуторовск — Ярково и Ишим — Красная горка Плешково. Реестр дорог имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов и 14 СНТ. В зону затопления попали участки автомобильных дорог межмуниципального и регионального значения в 11-ти районах», — указано в документе. В некоторых случаях нет объездных путей. В реестре оказались следующие участки дорог:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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