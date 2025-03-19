Каким тюменским дорогам грозит затопление

В Тюменской области под угрозой затопления оказались 67 участков дорог. Среди них региональных трассы Ишим — Синицына, Ялуторовск — Ярково и Ишим — Красная горка Плешково. Реестр дорог имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов и 14 СНТ. В зону затопления попали участки автомобильных дорог межмуниципального и регионального значения в 11-ти районах», — указано в документе.
В некоторых случаях нет объездных путей. В реестре оказались следующие участки дорог:
- Казанское — Пешнево (2-4 км);
- Афонькино — Ильинка (1-7 км);
- Тушнолобово — Фирсова (1,5-18,1 км);
- Ощепково — Назарово (2,66-14,5 км);
- Ишим - Синицына (1-4,5 км);
- Ишим - Красная горка — Плешково (6-14 км);
- Заводоуковск — Новолыбаево — Ингалинское (4,9-7,1 км);
- Равнец — Кошкарагай;
- Ревда — Б. Тихвино (7-26 км);
- Ялуторовск — Сосновка (4-6 км).
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