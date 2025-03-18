Гендиректор строительной компании в Санкт-Петербурге обманул более 30 клиентов

В Петербурге задержали генерального директора строительной организации, подозреваемого в мошенничестве на особо крупную сумму. Фигурант обманул более 30 клиентов. Об этом сообщает ГСУ СК России по Петербургу.
«12 марта к первому заместителю руководителя ГСУ СК России по Петербургу обратилась группа граждан, сообщивших о совершенном в отношении них мошенничестве со стороны руководства одной из строительных фирм. Заявители сообщили, что перечислили крупные суммы денег, однако подрядчик свои обязательства по строительству домов фактически не выполнил», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. В результате было возбуждено уголовное дело.
Генеральный директор строительной компании заключил с гражданами договоры на строительство домов, после чего денежные средства были перечислены на счета компаний, контролируемых подозреваемым. Несмотря на получение более миллиона рублей, обязательства по договорам выполнены не были.
Подозреваемый был задержан 18 марта при попытке покинуть Петербург. В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжает работу по установлению всех пострадавших от действий злоумышленника, число которых превысило 30 человек.
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