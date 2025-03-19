В Курганской области цена на свежие огурцы снизилась на 18,6% по сравнению с предыдущей неделей. Теперь огурцы можно приобрести за 206 рублей за килограмм, что почти на 20% ниже. Об этом сообщил Свердловскстат.
«На 18,6% снизилась цена на свежие огурцы. Цена за килограмм составила 206 рублей. Также на 2,29% подорожали свежие помидоры. Цена за килограмм — 289 рублей», — сообщает Свердловскстат.
За неделю в Курганской области произошли значительные изменения в ценах на некоторые продовольственные товары. Овощные консервы для детского питания подорожали на 1,28%, а фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,48%, их цены составляют 783,46 и 549,97 рублей за килограмм соответственно. Также заметно подорожали вареная колбаса (на 1,22%) и печенье (на 1,12%), их цены теперь составляют 529,99 и 255,71 рубля за килограмм соответственно. Белокочанная капуста и морковь подешевели, их цены снизились на 2,71% и 2,13% соответственно.
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