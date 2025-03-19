19 марта 2025

В Курганской области огурцы стали доступнее почти на 20%. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Огурцы сильно подешевели за неделю, а помидоры немного выросли в цене
Огурцы сильно подешевели за неделю, а помидоры немного выросли в цене Фото:

В Курганской области цена на свежие огурцы снизилась на 18,6% по сравнению с предыдущей неделей. Теперь огурцы можно приобрести за 206 рублей за килограмм, что почти на 20% ниже. Об этом сообщил Свердловскстат.

«На 18,6% снизилась цена на свежие огурцы. Цена за килограмм составила 206 рублей. Также на 2,29% подорожали свежие помидоры. Цена за килограмм — 289 рублей», — сообщает Свердловскстат.

За неделю в Курганской области произошли значительные изменения в ценах на некоторые продовольственные товары. Овощные консервы для детского питания подорожали на 1,28%, а фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,48%, их цены составляют 783,46 и 549,97 рублей за килограмм соответственно. Также заметно подорожали вареная колбаса (на 1,22%) и печенье (на 1,12%), их цены теперь составляют 529,99 и 255,71 рубля за килограмм соответственно. Белокочанная капуста и морковь подешевели, их цены снизились на 2,71% и 2,13% соответственно.

Рост цен на помидоры начался еще осенью 2024 года
Рост цен на помидоры начался еще осенью 2024 года
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В Курганской области цена на свежие огурцы снизилась на 18,6% по сравнению с предыдущей неделей. Теперь огурцы можно приобрести за 206 рублей за килограмм, что почти на 20% ниже. Об этом сообщил Свердловскстат. «На 18,6% снизилась цена на свежие огурцы. Цена за килограмм составила 206 рублей. Также на 2,29% подорожали свежие помидоры. Цена за килограмм — 289 рублей», — сообщает Свердловскстат. За неделю в Курганской области произошли значительные изменения в ценах на некоторые продовольственные товары. Овощные консервы для детского питания подорожали на 1,28%, а фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,48%, их цены составляют 783,46 и 549,97 рублей за килограмм соответственно. Также заметно подорожали вареная колбаса (на 1,22%) и печенье (на 1,12%), их цены теперь составляют 529,99 и 255,71 рубля за килограмм соответственно. Белокочанная капуста и морковь подешевели, их цены снизились на 2,71% и 2,13% соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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