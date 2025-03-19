19 марта 2025

Курганского чиновника оштрафовали за нарушение сроков строительства школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский чиновник получил штраф за нарушения на стройке школы
Курганский чиновник получил штраф за нарушения на стройке школы Фото:

Руководитель ГКУ «УКС Курганской области» оштрафован за неисполнение законных требований прокурора Каргапольского округа. Это произошло после того, как были выявлены нарушения в процессе строительства школы в поселке Красный Октябрь. Об этом сообщает прокуратура Курганской области. 

Прокуратура района установила, что при строительстве здания школы не были своевременно внесены изменения в техническую документацию, что является нарушением закона. «Прокурор района возбудил в отношении и.о. начальника ГКУ „УКС Курганской области“ дело об административных правонарушении», — сообщили в telegram-канале  регионального ведомства. Судом было вынесено решение о штрафе в размере 2000 рублей.

Источники редакции, приближенные к правоохранительным органам, сообщают, что речь идет о руководителе правительственной структуры Анатолии Шестакове. Постановление о штрафе, вынесенное судьей, пока не вступило в законную силу.

В последнее время прокуратура Курганской области активно занимается выявлением нарушений законодательства в различных сферах деятельности. Так, ранее был оштрафован руководитель асфальтобетонного предприятия за предоставление недостоверных сведений о выбросах загрязняющих веществ. Эти меры свидетельствуют о жесткой позиции властей в отношении соблюдения экологических и строительных норм.

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Руководитель ГКУ «УКС Курганской области» оштрафован за неисполнение законных требований прокурора Каргапольского округа. Это произошло после того, как были выявлены нарушения в процессе строительства школы в поселке Красный Октябрь. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.  Прокуратура района установила, что при строительстве здания школы не были своевременно внесены изменения в техническую документацию, что является нарушением закона. «Прокурор района возбудил в отношении и.о. начальника ГКУ „УКС Курганской области“ дело об административных правонарушении», — сообщили в telegram-канале  регионального ведомства. Судом было вынесено решение о штрафе в размере 2000 рублей. Источники редакции, приближенные к правоохранительным органам, сообщают, что речь идет о руководителе правительственной структуры Анатолии Шестакове. Постановление о штрафе, вынесенное судьей, пока не вступило в законную силу. В последнее время прокуратура Курганской области активно занимается выявлением нарушений законодательства в различных сферах деятельности. Так, ранее был оштрафован руководитель асфальтобетонного предприятия за предоставление недостоверных сведений о выбросах загрязняющих веществ. Эти меры свидетельствуют о жесткой позиции властей в отношении соблюдения экологических и строительных норм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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