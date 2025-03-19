Курганского чиновника оштрафовали за нарушение сроков строительства школы

Руководитель ГКУ «УКС Курганской области» оштрафован за неисполнение законных требований прокурора Каргапольского округа. Это произошло после того, как были выявлены нарушения в процессе строительства школы в поселке Красный Октябрь. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.
Прокуратура района установила, что при строительстве здания школы не были своевременно внесены изменения в техническую документацию, что является нарушением закона. «Прокурор района возбудил в отношении и.о. начальника ГКУ „УКС Курганской области“ дело об административных правонарушении», — сообщили в telegram-канале регионального ведомства. Судом было вынесено решение о штрафе в размере 2000 рублей.
Источники редакции, приближенные к правоохранительным органам, сообщают, что речь идет о руководителе правительственной структуры Анатолии Шестакове. Постановление о штрафе, вынесенное судьей, пока не вступило в законную силу.
В последнее время прокуратура Курганской области активно занимается выявлением нарушений законодательства в различных сферах деятельности. Так, ранее был оштрафован руководитель асфальтобетонного предприятия за предоставление недостоверных сведений о выбросах загрязняющих веществ. Эти меры свидетельствуют о жесткой позиции властей в отношении соблюдения экологических и строительных норм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».