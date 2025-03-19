19 марта 2025

Арестованный курганский силовик Порядин обвиняется в превышении полномочий

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Курганского силовика Порядина обвиняют в превышении полномочий
Курганского силовика Порядина обвиняют в превышении полномочий Фото:
новость из сюжета
Обыски и задержания в полиции Щучьего

Курганские следователи обвиняют арестованного замначальника МО МВД «Щучанский» Дмитрия Порядина в превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Порядину предъявлено обвинение в превышении полномочий с угрозой применения насилия», — рассказали источники. По их версии, замначальника отдела полиции мог нарушать закон, угрожая некоторым жителям на территории города Щучьего.

Информация частично подтвердилась в суде. В пресс-службе курганского горсуда отметили, что помещенный под арест Порядин обвиняется по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой применения насилия).

Редакция обратилась за подробностями в следственное управление СК России по Курганской области. В ведомстве не стали комментировать дело Порядина.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском городе Щучьем пропали два руководителя полицейской структуры. Стало известно, что прошли обыски. Щучанцы говорят, что силовиков видели в городе на гражданской машине с проблесковым маячком. Спустя некоторое время один из силовиков, замначальника МО МВД «Щучанский» Дмитрий Порядин был арестован на два месяца и попал в СИЗО. Под стражей он пробудет до середины мая.

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Курганские следователи обвиняют арестованного замначальника МО МВД «Щучанский» Дмитрия Порядина в превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Порядину предъявлено обвинение в превышении полномочий с угрозой применения насилия», — рассказали источники. По их версии, замначальника отдела полиции мог нарушать закон, угрожая некоторым жителям на территории города Щучьего. Информация частично подтвердилась в суде. В пресс-службе курганского горсуда отметили, что помещенный под арест Порядин обвиняется по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой применения насилия). Редакция обратилась за подробностями в следственное управление СК России по Курганской области. В ведомстве не стали комментировать дело Порядина. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском городе Щучьем пропали два руководителя полицейской структуры. Стало известно, что прошли обыски. Щучанцы говорят, что силовиков видели в городе на гражданской машине с проблесковым маячком. Спустя некоторое время один из силовиков, замначальника МО МВД «Щучанский» Дмитрий Порядин был арестован на два месяца и попал в СИЗО. Под стражей он пробудет до середины мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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