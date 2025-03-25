В отделе полиции Щучьего собрали деньги для арестованного замначальника Порядина. Инсайд

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Арестованному замначальника отдела полиции Порядину помогли с оплатой адвоката
Арестованному замначальника отдела полиции Порядину помогли с оплатой адвоката Фото:
новость из сюжета
Обыски и задержания в полиции Щучьего

Часть сотрудников МО МВД «Щучанский» (Курганская область) приняла решение собрать деньги на оплату услуг адвоката для задержанного замначальника отдела Дмитрия Порядина. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Оперуполномоченные и еще несколько сотрудников скинулись для оплаты услуг адвоката из Челябинска для Порядина», — рассказали источники. Многие местные считают арестованного силовика порядочным человеком и думают, что он задержан ни за что.

Местные общественники написали заявления в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации Порядина. Они беспокоятся, что на свидетелей инцидента, после которого был задержан подполковник полиции, будет оказано давление со стороны следственных органов. Другие источники полагают, что помощники Порядина действуют в собственных интересах — у них могли быть совместные с начальником «темные дела». 

Замначальника отдела полиции Щучанского и Сафакулевского округов был задержан вместе с капитаном полиции Василием Кобзарем. В отделе полиции прошли обыски, мужчин подозревают в превышении полномочий в ходе ночной проверки автолюбителей.

Спустя некоторое время Кобзаря отпустили. Порядину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Часть сотрудников МО МВД «Щучанский» (Курганская область) приняла решение собрать деньги на оплату услуг адвоката для задержанного замначальника отдела Дмитрия Порядина. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Оперуполномоченные и еще несколько сотрудников скинулись для оплаты услуг адвоката из Челябинска для Порядина», — рассказали источники. Многие местные считают арестованного силовика порядочным человеком и думают, что он задержан ни за что. Местные общественники написали заявления в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации Порядина. Они беспокоятся, что на свидетелей инцидента, после которого был задержан подполковник полиции, будет оказано давление со стороны следственных органов. Другие источники полагают, что помощники Порядина действуют в собственных интересах — у них могли быть совместные с начальником «темные дела».  Замначальника отдела полиции Щучанского и Сафакулевского округов был задержан вместе с капитаном полиции Василием Кобзарем. В отделе полиции прошли обыски, мужчин подозревают в превышении полномочий в ходе ночной проверки автолюбителей. Спустя некоторое время Кобзаря отпустили. Порядину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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