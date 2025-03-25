Часть сотрудников МО МВД «Щучанский» (Курганская область) приняла решение собрать деньги на оплату услуг адвоката для задержанного замначальника отдела Дмитрия Порядина. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Оперуполномоченные и еще несколько сотрудников скинулись для оплаты услуг адвоката из Челябинска для Порядина», — рассказали источники. Многие местные считают арестованного силовика порядочным человеком и думают, что он задержан ни за что.
Местные общественники написали заявления в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации Порядина. Они беспокоятся, что на свидетелей инцидента, после которого был задержан подполковник полиции, будет оказано давление со стороны следственных органов. Другие источники полагают, что помощники Порядина действуют в собственных интересах — у них могли быть совместные с начальником «темные дела».
Замначальника отдела полиции Щучанского и Сафакулевского округов был задержан вместе с капитаном полиции Василием Кобзарем. В отделе полиции прошли обыски, мужчин подозревают в превышении полномочий в ходе ночной проверки автолюбителей.
Спустя некоторое время Кобзаря отпустили. Порядину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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