В ЯНАО запустят новый автобусный маршрут до Лабытнанги

Между селом Катравож и Лабытнанги запустят прямой автобусный рейс. Об этом во время прямого эфира с жителями Приуральского района сообщил глава Иван Сакал.
«Предложили создать прямой рейс из Катравожа в Лабытнанги. График сделать такой, чтобы утром люди выезжали из Катравожа и вечером возвращались», — рассказал в прямом эфире Сакал.
Прямой эфир с главой Приуральского района состоялся 25 марта. Предложение ою автобусном рейсе появилось в ответ на вопрос об отрытии в Катравоже офиса МФЦ. По сообщению Ивана Сакала, на данный момент необходимости в открытии МФЦ для жителей Катравожа нет.
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