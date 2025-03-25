25 марта 2025

В ЯНАО запустят новый автобусный маршрут до Лабытнанги

Между Катравожем и Лабытнанги запустят регулярный автобусный рейс
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус будет ездить из Катравожа до Лабытнанги
Автобус будет ездить из Катравожа до Лабытнанги Фото:

Между селом Катравож и Лабытнанги запустят прямой автобусный рейс. Об этом во время прямого эфира с жителями Приуральского района сообщил глава Иван Сакал.

«Предложили создать прямой рейс из Катравожа в Лабытнанги. График сделать такой, чтобы утром люди выезжали из Катравожа и вечером возвращались», — рассказал в прямом эфире Сакал.

Прямой эфир с главой Приуральского района состоялся 25 марта. Предложение ою автобусном рейсе появилось в ответ на вопрос об отрытии в Катравоже офиса МФЦ. По сообщению Ивана Сакала, на данный момент необходимости в открытии МФЦ для жителей Катравожа нет.

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Между селом Катравож и Лабытнанги запустят прямой автобусный рейс. Об этом во время прямого эфира с жителями Приуральского района сообщил глава Иван Сакал. «Предложили создать прямой рейс из Катравожа в Лабытнанги. График сделать такой, чтобы утром люди выезжали из Катравожа и вечером возвращались» , — рассказал в прямом эфире Сакал. Прямой эфир с главой Приуральского района состоялся 25 марта. Предложение ою автобусном рейсе появилось в ответ на вопрос об отрытии в Катравоже офиса МФЦ. По сообщению Ивана Сакала, на данный момент необходимости в открытии МФЦ для жителей Катравожа нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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