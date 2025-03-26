Следствие боится, что задержанная глава Гагаузии может сбежать из страны

Глава МВД Молдавии: Гуцул подозревается в том, что она могла сбежать из страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгению Гуцул подозревают в уклонении от суда и попытке сбежать из Молдавии
Евгению Гуцул подозревают в уклонении от суда и попытке сбежать из Молдавии Фото:

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева по подозрению в том, что она может покинуть Молдавию, чтобы уклониться от суда. Об этом сообщила журналистам глава Министерства внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитина. Задержание произошло в момент, когда Гуцул должна была отправиться в Стамбул.

«Следствие проверяет все версии, в том числе и сценарий покидания территории Молдавии без возвращения. Гуцул должна была отправиться в Стамбул», — сказала министр журналистам. Ее слова передает ТАСС. Даниела Мисаил-Никитина также отметила, что при проверке паспорта в аэропорту в информационной системе появилась информация о необходимости подвергнуть Гуцул дополнительному контролю.

Задержание Евгении Гуцул 25 марта последовало после того, как стало известно о новых обстоятельствах в деле о нарушениях при финансировании ее избирательной кампании 2023 года. Правоохранительные органы объяснили необходимость задержания новыми данными в расследовании. Сама Гуцул назвала меры правоохранительных органов чрезмерными, указывая на свое регулярное посещение судебных заседаний и сотрудничество со следствием.

После своей победы на выборах в 2023 году новоизбранный лидер Гагаузии объявила о стремлении усилить дружественные связи с Россией, критикуя при этом конфронтационный курс в отношениях с Москвой, который проводит официальный Кишинев. В ответ на это, молдавские власти предприняли попытки признать выборы недействительными, а прокуратура из Кишинева провела рейды в Центральной избирательной комиссии автономии.

В поддержку нового руководителя выразился парламент Гагаузии, а жители региона организовали несколько масштабных акций в его поддержку. Затем президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать декрет о включении Гуцул в состав правительства, несмотря на то, что молдавское законодательство это предписывает.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева по подозрению в том, что она может покинуть Молдавию, чтобы уклониться от суда. Об этом сообщила журналистам глава Министерства внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитина. Задержание произошло в момент, когда Гуцул должна была отправиться в Стамбул. «Следствие проверяет все версии, в том числе и сценарий покидания территории Молдавии без возвращения. Гуцул должна была отправиться в Стамбул», — сказала министр журналистам. Ее слова передает ТАСС. Даниела Мисаил-Никитина также отметила, что при проверке паспорта в аэропорту в информационной системе появилась информация о необходимости подвергнуть Гуцул дополнительному контролю. Задержание Евгении Гуцул 25 марта последовало после того, как стало известно о новых обстоятельствах в деле о нарушениях при финансировании ее избирательной кампании 2023 года. Правоохранительные органы объяснили необходимость задержания новыми данными в расследовании. Сама Гуцул назвала меры правоохранительных органов чрезмерными, указывая на свое регулярное посещение судебных заседаний и сотрудничество со следствием. После своей победы на выборах в 2023 году новоизбранный лидер Гагаузии объявила о стремлении усилить дружественные связи с Россией, критикуя при этом конфронтационный курс в отношениях с Москвой, который проводит официальный Кишинев. В ответ на это, молдавские власти предприняли попытки признать выборы недействительными, а прокуратура из Кишинева провела рейды в Центральной избирательной комиссии автономии. В поддержку нового руководителя выразился парламент Гагаузии, а жители региона организовали несколько масштабных акций в его поддержку. Затем президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать декрет о включении Гуцул в состав правительства, несмотря на то, что молдавское законодательство это предписывает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...