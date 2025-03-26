Следствие боится, что задержанная глава Гагаузии может сбежать из страны

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева по подозрению в том, что она может покинуть Молдавию, чтобы уклониться от суда. Об этом сообщила журналистам глава Министерства внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитина. Задержание произошло в момент, когда Гуцул должна была отправиться в Стамбул.
«Следствие проверяет все версии, в том числе и сценарий покидания территории Молдавии без возвращения. Гуцул должна была отправиться в Стамбул», — сказала министр журналистам. Ее слова передает ТАСС. Даниела Мисаил-Никитина также отметила, что при проверке паспорта в аэропорту в информационной системе появилась информация о необходимости подвергнуть Гуцул дополнительному контролю.
Задержание Евгении Гуцул 25 марта последовало после того, как стало известно о новых обстоятельствах в деле о нарушениях при финансировании ее избирательной кампании 2023 года. Правоохранительные органы объяснили необходимость задержания новыми данными в расследовании. Сама Гуцул назвала меры правоохранительных органов чрезмерными, указывая на свое регулярное посещение судебных заседаний и сотрудничество со следствием.
После своей победы на выборах в 2023 году новоизбранный лидер Гагаузии объявила о стремлении усилить дружественные связи с Россией, критикуя при этом конфронтационный курс в отношениях с Москвой, который проводит официальный Кишинев. В ответ на это, молдавские власти предприняли попытки признать выборы недействительными, а прокуратура из Кишинева провела рейды в Центральной избирательной комиссии автономии.
В поддержку нового руководителя выразился парламент Гагаузии, а жители региона организовали несколько масштабных акций в его поддержку. Затем президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать декрет о включении Гуцул в состав правительства, несмотря на то, что молдавское законодательство это предписывает.
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