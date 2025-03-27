Ульянов призвал европейцев готовиться к раунду промывки мозгов от властей ЕС

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Ульянов призвал европейцев готовиться к раунду промывки мозгов от своих властей
Ульянов призвал европейцев готовиться к раунду промывки мозгов от своих властей Фото:

В Евросоюзе готовят новую волну антироссийской пропаганды. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и предупредил европейцев о готовящейся информационной кампании по дискредитации РФ.

«Дорогие европейцы, готовьтесь к новому витку манипуляций о так называемой 'российской угрозе'». Согласно оперативной информации, руководство Евросоюза планирует масштабную пропагандистскую кампанию, используя методы, напоминающие практики Третьего рейха», — отметил Ульянов в своем telegram-канале, комментируя данные Службы внешней разведки России (СВР).

Ранее СВР сообщила о разработке в ЕС специального плана по распространению русофобских нарративов среди населения европейских стран. В разведке провели параллели между современными методами еврочиновников и пропагандистскими технологиями нацистской Германии.

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В Евросоюзе готовят новую волну антироссийской пропаганды. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и предупредил европейцев о готовящейся информационной кампании по дискредитации РФ. «Дорогие европейцы, готовьтесь к новому витку манипуляций о так называемой 'российской угрозе'». Согласно оперативной информации, руководство Евросоюза планирует масштабную пропагандистскую кампанию, используя методы, напоминающие практики Третьего рейха», — отметил Ульянов в своем telegram-канале, комментируя данные Службы внешней разведки России (СВР). Ранее СВР сообщила о разработке в ЕС специального плана по распространению русофобских нарративов среди населения европейских стран. В разведке провели параллели между современными методами еврочиновников и пропагандистскими технологиями нацистской Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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