Дирекция Еврокомиссии (ЕК) намеревается осуществлять прямое управление крупнейшими европейскими СМИ для якобы корректного освещения вопросов, связанных с Россией. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. Так, целью Евросоюза является формирование у населения мнения об угрозе, исходящей от России, преодолеть которую можно лишь путем разрушения российской государственности.
«Руководство ЕС планирует в ручном режиме направлять ведущие СМИ для „правильной подачи русского вопроса“», — заявили в СВР. Информацию передает ТАСС.
Так, руководство ЕС планирует уверить европейцев в «экзистенциальной опасности», которая исходит от российской стороны. На недавнем брифинге в Брюсселе представителям прессы было дано указание подготовить общественность к окончанию периода благополучия и к необходимости ужесточения экономической политики. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.
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