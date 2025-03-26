СВР: ЕК хочет контролировать СМИ для якобы правильной подачи русского вопроса

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В Европе планируют убедить население в якобы опасности, которая исходит от России
В Европе планируют убедить население в якобы опасности, которая исходит от России Фото:

Дирекция Еврокомиссии (ЕК) намеревается осуществлять прямое управление крупнейшими европейскими СМИ для якобы корректного освещения вопросов, связанных с Россией. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. Так, целью Евросоюза является формирование у населения мнения об угрозе, исходящей от России, преодолеть которую можно лишь путем разрушения российской государственности.

«Руководство ЕС планирует в ручном режиме направлять ведущие СМИ для „правильной подачи русского вопроса“», — заявили в СВР. Информацию передает ТАСС. 

Так, руководство ЕС планирует уверить европейцев в «экзистенциальной опасности», которая исходит от российской стороны. На недавнем брифинге в Брюсселе представителям прессы было дано указание подготовить общественность к окончанию периода благополучия и к необходимости ужесточения экономической политики. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. 

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Дирекция Еврокомиссии (ЕК) намеревается осуществлять прямое управление крупнейшими европейскими СМИ для якобы корректного освещения вопросов, связанных с Россией. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. Так, целью Евросоюза является формирование у населения мнения об угрозе, исходящей от России, преодолеть которую можно лишь путем разрушения российской государственности. «Руководство ЕС планирует в ручном режиме направлять ведущие СМИ для „правильной подачи русского вопроса“», — заявили в СВР. Информацию передает ТАСС.  Так, руководство ЕС планирует уверить европейцев в «экзистенциальной опасности», которая исходит от российской стороны. На недавнем брифинге в Брюсселе представителям прессы было дано указание подготовить общественность к окончанию периода благополучия и к необходимости ужесточения экономической политики. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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