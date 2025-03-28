В Тюмень придут затяжные дожди

С начала апреля в Тюмени начнутся дожди
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Дожди начнутся с начала апреля
Дожди начнутся с начала апреля Фото:

В Тюмень с начала апреля придут затяжные дожди. Информация о погоде представлена на сервисе Gismeteo. Осадки начнутся уже со 2 числа.

«Тюмень, 2 апреля. Температура воздуха днем составит +13 градусов, ночью столбик термометра опустится до +4. Осадки в виде дождя», — такой прогноз указан на сайте Gismeteo.

Дождь будет идти в Тюмени до 10 апреля. Самый теплый день, по прогнозам синоптиков, будет в четверг 3 апреля. Температура воздуха днем составит +13 градусов, вечером воздух остынет до +7.

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В Тюмень с начала апреля придут затяжные дожди. Информация о погоде представлена на сервисе Gismeteo. Осадки начнутся уже со 2 числа. «Тюмень, 2 апреля. Температура воздуха днем составит +13 градусов, ночью столбик термометра опустится до +4. Осадки в виде дождя», — такой прогноз указан на сайте Gismeteo. Дождь будет идти в Тюмени до 10 апреля. Самый теплый день, по прогнозам синоптиков, будет в четверг 3 апреля. Температура воздуха днем составит +13 градусов, вечером воздух остынет до +7.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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