В Тюмень придут затяжные дожди

Дожди начнутся с начала апреля
В Тюмень с начала апреля придут затяжные дожди. Информация о погоде представлена на сервисе Gismeteo. Осадки начнутся уже со 2 числа.
«Тюмень, 2 апреля. Температура воздуха днем составит +13 градусов, ночью столбик термометра опустится до +4. Осадки в виде дождя», — такой прогноз указан на сайте Gismeteo.
Дождь будет идти в Тюмени до 10 апреля. Самый теплый день, по прогнозам синоптиков, будет в четверг 3 апреля. Температура воздуха днем составит +13 градусов, вечером воздух остынет до +7.
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