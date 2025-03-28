В Кургане на центральных улицах убирают новые дорожные ограждения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане.
«Выкорчевывают все заборы в Кургане на центральных улицах. В частности по улице Карла Маркса, 86 это все происходит. Ведь их недавно установили во всем городе, год или максимум два назад», — написали корреспонденту URA.RU курганцы, обеспокоенные происходящим.
Оперативно получить ответ в управлении дорожного хозяйства и благоустройства корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о неполадках в работе светофоров на улице Карла Маркса. Тогда администрация города оперативно направила ремонтную бригаду для устранения неисправностей, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».