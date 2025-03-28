28 марта 2025

На центральных улицах Кургана убирают новые дорожные ограждения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограждения демонтируют на Карла Маркса и других улицах
Ограждения демонтируют на Карла Маркса и других улицах Фото:

В Кургане на центральных улицах убирают новые дорожные ограждения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане.

«Выкорчевывают все заборы в Кургане на центральных улицах. В частности по улице Карла Маркса, 86 это все происходит. Ведь их недавно установили во всем городе, год или максимум два назад», — написали корреспонденту URA.RU курганцы, обеспокоенные происходящим.

Оперативно получить ответ в управлении дорожного хозяйства и благоустройства корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.

Демонтаж ограждений на улице Карла Маркса
Демонтаж ограждений на улице Карла Маркса
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о неполадках в работе светофоров на улице Карла Маркса. Тогда администрация города оперативно направила ремонтную бригаду для устранения неисправностей, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения.

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В Кургане на центральных улицах убирают новые дорожные ограждения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане. «Выкорчевывают все заборы в Кургане на центральных улицах. В частности по улице Карла Маркса, 86 это все происходит. Ведь их недавно установили во всем городе, год или максимум два назад», — написали корреспонденту URA.RU курганцы, обеспокоенные происходящим. Оперативно получить ответ в управлении дорожного хозяйства и благоустройства корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о неполадках в работе светофоров на улице Карла Маркса. Тогда администрация города оперативно направила ремонтную бригаду для устранения неисправностей, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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