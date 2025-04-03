Курганская область первопроходец: губернатор Шумков внедряет цифровую управленческую панель

Губернатор Курганской области Вадим Шумков стал одним из первопроходцев в использовании цифровой управленческой панели, известной как «дашборд губернатора». Эта система представляет собой инструмент для мониторинга ключевых направлений деятельности региона и его взаимодействия с федеральным центром. В тестировании участвуют 28 регионов. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР Курганской области.
Благодаря внедрению цифровой платформы в Курганской области, все необходимые данные теперь собраны в едином месте, что позволяет проводить анализ в режиме реального времени. «Как отметил на заседании Заместитель Председателя Правительства — Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, внедрение этой системы позволяет значительно повысить скорость и качество управленческих решений», — пишет ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков посетил Юргамышский округ. В период с 2025 по 2026 год собираются выделить дополнительные 42 миллиона рублей на завершение капитального ремонта юргамышской больницы.
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