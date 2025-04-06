В Тюмени дефицит строителей разрешили с помощью индусов

В Тюмени компания «Брусника» привлекла строителей из Индии для решения вопроса дефицита кадров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика.
«„Брусника“ привезла в Тюмень строителей из Индии. Они будут заниматься монолитными работами в проекте. Привлечение рабочих из дальнего зарубежья — один из способов решения проблемы дефицита кадров в строительной отрасти», — сообщили в пресс-службе компании.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области справиться с дефицитом кадров в местных организациях помогли трудовые мигранты. Острее всего нехватка специалистов ощущалась в производственных компаниях, сельском хозяйстве, строительстве.
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