06 апреля 2025

В Тюмени дефицит строителей разрешили с помощью индусов

В Тюмени рабочие из Индии помогли решить вопрос нехватки строителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранцы будут заниматься монолитными работами в проекте компании
Иностранцы будут заниматься монолитными работами в проекте компании Фото:

В Тюмени компания «Брусника» привлекла строителей из Индии для решения вопроса дефицита кадров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика.

«„Брусника“ привезла в Тюмень строителей из Индии. Они будут заниматься монолитными работами в проекте. Привлечение рабочих из дальнего зарубежья — один из способов решения проблемы дефицита кадров в строительной отрасти», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области справиться с дефицитом кадров в местных организациях помогли трудовые мигранты. Острее всего нехватка специалистов ощущалась в производственных компаниях, сельском хозяйстве, строительстве.

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В Тюмени компания «Брусника» привлекла строителей из Индии для решения вопроса дефицита кадров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика. «„Брусника“ привезла в Тюмень строителей из Индии. Они будут заниматься монолитными работами в проекте. Привлечение рабочих из дальнего зарубежья — один из способов решения проблемы дефицита кадров в строительной отрасти», — сообщили в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области справиться с дефицитом кадров в местных организациях помогли трудовые мигранты. Острее всего нехватка специалистов ощущалась в производственных компаниях, сельском хозяйстве, строительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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