07 апреля 2025

В Тюмени на стройке погиб рабочий

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Мужчина сорвался с высоты 11 этажа
Мужчина сорвался с высоты 11 этажа Фото:

На строительной площадке ЖК «Август» погиб рабочий. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. 

«Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке в Тюмени. На строительной площадке жилого комплекса „Август“ рабочий подрядной организации упал с высоты 11 этажа», — говорится в сообщении.

Известно, что на месте происшествия работал зампрокурора Калининского округа Тюмени. Проводится оценка всех обстоятельств трагедии. Известно, что строительство ЖК «Апрель» ведет застройщик «Родина».

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На строительной площадке ЖК «Август» погиб рабочий. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.  «Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке в Тюмени. На строительной площадке жилого комплекса „Август“ рабочий подрядной организации упал с высоты 11 этажа», — говорится в сообщении. Известно, что на месте происшествия работал зампрокурора Калининского округа Тюмени. Проводится оценка всех обстоятельств трагедии. Известно, что строительство ЖК «Апрель» ведет застройщик «Родина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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