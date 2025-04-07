В Тюмени на стройке погиб рабочий

Мужчина сорвался с высоты 11 этажа
На строительной площадке ЖК «Август» погиб рабочий. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке в Тюмени. На строительной площадке жилого комплекса „Август“ рабочий подрядной организации упал с высоты 11 этажа», — говорится в сообщении.
Известно, что на месте происшествия работал зампрокурора Калининского округа Тюмени. Проводится оценка всех обстоятельств трагедии. Известно, что строительство ЖК «Апрель» ведет застройщик «Родина».
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