«Шарлатанов не допустят»: каким психологам разрешается помогать участникам СВО в Кургане

В Курганской области к оказанию психологической и психиатрической помощи участникам СВО допускаются только специалисты, работающие в государственных учреждениях и прошедшие специальное обучение. Об этом сообщили на заседании комитета по социальной политике Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU.
«В 2024 году медицинскую помощь получили 178 человек, из них 117 — ветераны. В фонде «Защитники Отечества» было обследовано 185 человек, включая 22 участников боевых действий и членов их семей, а также 138 человек, среди которых 18 детей», — сообщила на заседании заместитель руководителя регионального фонда «Защитники Отечества» Марина Михалева.
Критерии для психологов
Психологическую помощь могут оказывать только сотрудники государственных учреждений. Для работы в фонде они должны иметь соответствующее образование и квалификацию — бакалавриат и магистратуру по психологии, по психологии служебной деятельности или клинической психологии. Также необходимо дополнительное профессиональное образование, специальное обучение по помощи участникам СВО. «Это нужно для того, чтобы лечением бойцов не занимались никакие шарлатаны и псевдоцелители», — сказала Михалева.
Что делают психологи
На амбулаторном этапе психологи осуществляют коррекционную работу. Как основная база в этом направлении работает госпиталь ветеранов. В медучреждении участникам СВО оказывает помощь опытный психотерапевт, имеющий опыт лечения ветеранов не только спецоперации, но также Афгана и Чечни. «В госпитале специалисты высокого класса и они отлично справляются», — отметила Михалева.
Психологи проводят скрининг, чтобы выявить любые психические расстройства. Проводят диагностику в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными институтом Сербского. Для этого создано 12 кабинетов медико-психологического консультирования в центральных районных больницах. «Два кабинета открыты в Кургане и один в Шадринске», — добавила Михалева.
Если нужно, они направляют пациентов к психиатрам или психотерапевтам. В случае серьезных проблем возможна госпитализация под присмотром опытных специалистов. Для бойцов доступны амбулаторное лечение, дневной стационар, круглосуточный стационар и кризисные службы. Такая система обеспечивает комплексную поддержку участникам боевых действий и их семьям, включая психологическую реабилитацию и медицинскую помощь на всех этапах.
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