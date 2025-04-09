Жителям ЯНАО предлагают обменивать монеты на банкноты

В ЯНАО началась акция «Монетная неделя», в рамках которой каждый желающий может обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить на свой банковский счет. Общероссийское мероприятие продлится до 19 апреля, говорится на сайте Центробанка
«Банк России чеканит значительное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами или картами, а монеты оседают в копилках и больше не используются», — сообщается на официальном сайте Банка России.
Адреса точек, где можно сдать монеты, размещены на официальной странице акции. На Ямале их действует более двухсот. Обменять мелочь можно не только в отделениях банков, но и в магазинах.
В ЯНАО в акции принимают участие Сбербанк и Газпромбанк, однако для визита в кредитную организацию понадобится паспорт. Кроме того, чтобы зачислить монеты на счет, нужно быть клиентом этого банка.
В магазинах «Монетка» «Лента» и «Магнит» паспорт не потребуется, но могут быть дополнительные условия. Например, ограничения по времени приема мелочи.
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