Протестный курганский округ столкнулся с проблемами из-за бюджета

Притобольный округ (Курганская область) попал под проверки из-за исполнения бюджета. Контрольно-счетная палата заметила, что в средствах муниципалитета около 50% всех денег — дотации, что смутило чиновников. Информация об этом прозвучала на заседании комитета по бюджету Курганской областной думы.
«В 2023 году доходная часть бюджета округа составила 583 миллиона рублей, что на 1,2% превышает планируемые показатели. Однако значительная часть доходов (86,7%) пришлась на безвозмездные поступления, что вызывает опасения по поводу финансовой устойчивости Притобольного округа», — озвучила председатель контрольно-счетной палаты Елена Останина.
В ходе проверки КСП нашла многочисленные нарушения, включая неправильное управление недвижимым имуществом и нарушения в закупочной деятельности. Также было отмечено, что бюджет округа не планировался на основе программно-целевого метода, что является нарушением современных требований к бюджетному учету. Контрольно-счетная палата также указала на неэффективные расходы, которые составили 2,4 млн рублей. Эти расходы включали оплату судебных издержек и премии для муниципальных служащих, что не предусмотрено нормативными актами. Существенные нарушения были обнаружены в процессах закупок и управления активами.
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