09 апреля 2025

Тюменские родители просят у Бастрыкина помочь обезопасить путь их детей до школы. Видео

Тюменцы просят у Бастрыкина помощи в организации школьного автобуса для их детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети садятся в автобус возле скоростной трассы
Дети садятся в автобус возле скоростной трассы Фото:

Жители Тюменского района (Тюменская область) записали видеообращение к главе Центрального аппарата СУ СКР Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на проблему с подвозом детей к образовательным учреждениям. Видеозапись они опубликовали в социальных сетях.

«Обращаемся к Бастрыкину Александру Ивановичу. Нас волнует вопрос подвоза. Уже несколько лет продолжается борьба за нормальный подвоз детей до школы. На региональном уровне наши вопросы не решаются, а область от нас отмахнулась», — сообщают тюменцы в обращении в telegram-канале «Факел72».

Тюменцы утверждают, что детей из ТСН «Подушкино» школьный автобус забирает со скоростной трассы Тюмень — Ирбит (Ирбитский тракт). Само учреждение находится приблизительно в пяти километрах от населенного пункта. По словам местных жителей, власти не могут организовать трансфер для детей прямо из ТСН.

Вместе с тем в «Подушкино», во время межсезонья, качество дороги ухудшается, а детям приходится добираться до остановки у трассы своими силами по грязи. По заверениям тюменцев, зимой дороги не чистятся, так как эта территория — частная собственность.

В администрации Тюменского района URA.RU пояснили, что проблема действительно заключается в частной застройке. Из-за узких дорог автобус не может проехать по населенному пункту, а расширение дорог невозможно из-за того, что вокруг частная собственность.

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Жители Тюменского района (Тюменская область) записали видеообращение к главе Центрального аппарата СУ СКР Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на проблему с подвозом детей к образовательным учреждениям. Видеозапись они опубликовали в социальных сетях. «Обращаемся к Бастрыкину Александру Ивановичу. Нас волнует вопрос подвоза. Уже несколько лет продолжается борьба за нормальный подвоз детей до школы. На региональном уровне наши вопросы не решаются, а область от нас отмахнулась», — сообщают тюменцы в обращении в telegram-канале «Факел72». Тюменцы утверждают, что детей из ТСН «Подушкино» школьный автобус забирает со скоростной трассы Тюмень — Ирбит (Ирбитский тракт). Само учреждение находится приблизительно в пяти километрах от населенного пункта. По словам местных жителей, власти не могут организовать трансфер для детей прямо из ТСН. Вместе с тем в «Подушкино», во время межсезонья, качество дороги ухудшается, а детям приходится добираться до остановки у трассы своими силами по грязи. По заверениям тюменцев, зимой дороги не чистятся, так как эта территория — частная собственность. В администрации Тюменского района URA.RU пояснили, что проблема действительно заключается в частной застройке. Из-за узких дорог автобус не может проехать по населенному пункту, а расширение дорог невозможно из-за того, что вокруг частная собственность.
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