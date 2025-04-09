Жители Тюменского района (Тюменская область) записали видеообращение к главе Центрального аппарата СУ СКР Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на проблему с подвозом детей к образовательным учреждениям. Видеозапись они опубликовали в социальных сетях.
«Обращаемся к Бастрыкину Александру Ивановичу. Нас волнует вопрос подвоза. Уже несколько лет продолжается борьба за нормальный подвоз детей до школы. На региональном уровне наши вопросы не решаются, а область от нас отмахнулась», — сообщают тюменцы в обращении в telegram-канале «Факел72».
Тюменцы утверждают, что детей из ТСН «Подушкино» школьный автобус забирает со скоростной трассы Тюмень — Ирбит (Ирбитский тракт). Само учреждение находится приблизительно в пяти километрах от населенного пункта. По словам местных жителей, власти не могут организовать трансфер для детей прямо из ТСН.
Вместе с тем в «Подушкино», во время межсезонья, качество дороги ухудшается, а детям приходится добираться до остановки у трассы своими силами по грязи. По заверениям тюменцев, зимой дороги не чистятся, так как эта территория — частная собственность.
В администрации Тюменского района URA.RU пояснили, что проблема действительно заключается в частной застройке. Из-за узких дорог автобус не может проехать по населенному пункту, а расширение дорог невозможно из-за того, что вокруг частная собственность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!