10 апреля 2025

Власти рассказали, будут ли изымать участки тюменцев при расширении Старого Тобольского тракта

При расширении Старотобольского тракта в Тюмени не будут изымать участки земли
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Участки изыматься не будут
Участки изыматься не будут Фото:

При расширении Старого Тобольского тракта в Тюмени власти не планируют изымать участки земли местных жителей. Об этом URA.RU рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин на брифинге для СМИ.

«Никакие участки изымать не придется. Там есть определенные инженерные коммуникации, которые могут затянуть процесс реконструкции. Но все выполнимо и реализуемо», — отметил глава департамента.

Ранее Евгений Сорокин рассказал, какие ограничения будут введены для водителей при расширении Старого Тобольского тракта. Ожидается реверсивное движение.

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При расширении Старого Тобольского тракта в Тюмени власти не планируют изымать участки земли местных жителей. Об этом URA.RU рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин на брифинге для СМИ. «Никакие участки изымать не придется. Там есть определенные инженерные коммуникации, которые могут затянуть процесс реконструкции. Но все выполнимо и реализуемо», — отметил глава департамента. Ранее Евгений Сорокин рассказал, какие ограничения будут введены для водителей при расширении Старого Тобольского тракта. Ожидается реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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