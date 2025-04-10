Власти рассказали, будут ли изымать участки тюменцев при расширении Старого Тобольского тракта

При расширении Старого Тобольского тракта в Тюмени власти не планируют изымать участки земли местных жителей. Об этом URA.RU рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин на брифинге для СМИ.
«Никакие участки изымать не придется. Там есть определенные инженерные коммуникации, которые могут затянуть процесс реконструкции. Но все выполнимо и реализуемо», — отметил глава департамента.
Ранее Евгений Сорокин рассказал, какие ограничения будут введены для водителей при расширении Старого Тобольского тракта. Ожидается реверсивное движение.
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