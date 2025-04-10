10 апреля 2025

Готовьтесь к пробкам: из-за расширения Старого Тобольского тракта в Тюмени для водителей введут ограничения

Ограничения введут на Старотобольском тракте в Тюмени при его расширении
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На участке строительных работ введут реверсивное движение
На участке строительных работ введут реверсивное движение Фото:

Во время расширения Старого Тобольского тракта в Тюмени для водителей введут ограничения на проезд транспорта. Об этом URA.RU рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин.

«Неудобства, конечно, для водителей будут. Но полностью перекрывать проезжую часть мы не планируем. Введем реверсивное движение на участках по 200 метров. Других путей объезда в этом месте практически нет», — отметил директор департамента.

Ранее Евгений Сорокин рассказал, какие новые дороги построят в Тюмени в 2025 году. Запланирована организация четырех новых транспортных объектов.

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Во время расширения Старого Тобольского тракта в Тюмени для водителей введут ограничения на проезд транспорта. Об этом URA.RU рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин. «Неудобства, конечно, для водителей будут. Но полностью перекрывать проезжую часть мы не планируем. Введем реверсивное движение на участках по 200 метров. Других путей объезда в этом месте практически нет», — отметил директор департамента. Ранее Евгений Сорокин рассказал, какие новые дороги построят в Тюмени в 2025 году. Запланирована организация четырех новых транспортных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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