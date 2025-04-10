Готовьтесь к пробкам: из-за расширения Старого Тобольского тракта в Тюмени для водителей введут ограничения

Во время расширения Старого Тобольского тракта в Тюмени для водителей введут ограничения на проезд транспорта. Об этом URA.RU рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин.
«Неудобства, конечно, для водителей будут. Но полностью перекрывать проезжую часть мы не планируем. Введем реверсивное движение на участках по 200 метров. Других путей объезда в этом месте практически нет», — отметил директор департамента.
Ранее Евгений Сорокин рассказал, какие новые дороги построят в Тюмени в 2025 году. Запланирована организация четырех новых транспортных объектов.
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