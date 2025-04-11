Суд запретил сайт с голосами Трампа, Путина и Губки Боба

Суд в Москве запретил сайт, который позволял пользователям говорить голосами известных личностей, включая президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а также персонажа мультсериала Губку Боба. Об этом говорится в судебном постановлении.
«Суд в Москве по иску прокуратуры о противодействии терроризму запретил к распространению информацию на сайте, позволяющем при помощи искусственного интеллекта говорить голосами Дональда Трампа, Губки Боба, Микки Мауса и музыканта Фрэнка Синатры», — сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Прокуратура обеспокоилась, что такие функции могут способствовать совершению преступных действий. Суд признал информацию на сайте запрещенной к распространению.
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