Нарышкин поставил России и Белоруссии задачи по борьбе с агрессивным Западом

Нарышкин: Москва и Минск готовы противостоять угрозам от недружественных стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарышкин заявил, что спецслужбы РФ и Белоруссии готовы к по борьбе с агрессивным Западом
Нарышкин заявил, что спецслужбы РФ и Белоруссии готовы к по борьбе с агрессивным Западом Фото:

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул важность сотрудничества спецслужб Белоруссии и России в противодействии угрозам со стороны недружественных стран. Об этом он заявил во время встречи с журналистами после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Перед Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, перед Службой внешней разведки [РФ] стоят непростые, специфические задачи по обеспечению безопасности наших стран, по противодействию агрессивным устремлениям недружественных стран против интересов наших государств», — сказал Нарышкин журналистам. Он отметил, что ведомства уже достигли успехов на данном направлении.

Отметив важность совместных усилий в противодействии агрессивным намерениям недружественных стран, он подчеркнул, что службы двух стран готовы принимать предупредительные меры для нейтрализации возможных угроз. «Нам надо действовать на упреждение. Мы к этому готовы», — отметил он.

Ранее Нарышкин прибыл в Минск. В ходе рабочей поездки он встретился с главой страны Александром Лукашенко.

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул важность сотрудничества спецслужб Белоруссии и России в противодействии угрозам со стороны недружественных стран. Об этом он заявил во время встречи с журналистами после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Перед Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, перед Службой внешней разведки [РФ] стоят непростые, специфические задачи по обеспечению безопасности наших стран, по противодействию агрессивным устремлениям недружественных стран против интересов наших государств», — сказал Нарышкин журналистам. Он отметил, что ведомства уже достигли успехов на данном направлении. Отметив важность совместных усилий в противодействии агрессивным намерениям недружественных стран, он подчеркнул, что службы двух стран готовы принимать предупредительные меры для нейтрализации возможных угроз. «Нам надо действовать на упреждение. Мы к этому готовы», — отметил он. Ранее Нарышкин прибыл в Минск. В ходе рабочей поездки он встретился с главой страны Александром Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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