Нарышкин поставил России и Белоруссии задачи по борьбе с агрессивным Западом

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул важность сотрудничества спецслужб Белоруссии и России в противодействии угрозам со стороны недружественных стран. Об этом он заявил во время встречи с журналистами после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Перед Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, перед Службой внешней разведки [РФ] стоят непростые, специфические задачи по обеспечению безопасности наших стран, по противодействию агрессивным устремлениям недружественных стран против интересов наших государств», — сказал Нарышкин журналистам. Он отметил, что ведомства уже достигли успехов на данном направлении.
Отметив важность совместных усилий в противодействии агрессивным намерениям недружественных стран, он подчеркнул, что службы двух стран готовы принимать предупредительные меры для нейтрализации возможных угроз. «Нам надо действовать на упреждение. Мы к этому готовы», — отметил он.
Ранее Нарышкин прибыл в Минск. В ходе рабочей поездки он встретился с главой страны Александром Лукашенко.
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