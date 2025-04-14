В Петербурге Россельхознадзор уничтожил почти 10 тысяч зараженных цветов

С первого января по десятое апреля в Петербурге проведено тщательное исследование партий цветов, в результате которого выявлено 52 случая заражения карантинными объектами. Было уничтожено почти десять тысяч зараженных цветов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С начала года в Петербурге под контролем Россельхознадзора уничтожено почти 10 000 зараженных цветов», — пишет пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора. Лабораторные анализы показали, что в 9 880 цветах (розы, хризантемы, гвоздики, эустомы, гипсофилы, альстромерии) из Кении, Колумбии, Эквадора и Нидерландов обнаружены три вида опасных вредителей.
Наибольшую угрозу представлял западный цветочный трипс, выявленный в 50 случаях. Кроме того, был зафиксирован один случай заражения эхинотрипсом американским и один случай — табачной белокрылкой. Эти насекомые могут нанести серьезный ущерб не только самих цветам, но и распространяться на другие растения, вызывая эпидемии вредителей. В соответствии с фитосанитарными нормами и правилами, все зараженные партии цветов были немедленно уничтожены для предотвращения распространения вредителей.
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