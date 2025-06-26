Треки сбежавшего из РФ рэпера хотят запретить

Петербургская прокуратура потребовала запретить распространение песен рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) из-за пропаганды наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
«На некоторых сайтах в интернете размещены музыкальные произведения исполнителя, тексты которых, согласно экспертным заключениям, пропагандируют употребление наркотических средств и психотропных веществ, формируют позитивное отношение к их распространению», — заявили в прокуратуре в беседе с ТАСС. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о треках Kizaru. В ведомстве уточнили, что прокурор Невского района направил иск в суд для признания информации по конкретным интернет-ссылкам запрещенной к распространению на территории России.
В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о трех треках исполнителя: «Пакуем», «Что за бизнес..?» и «Наркос». По данным надзорного ведомства, эти композиции находятся в открытом доступе, поэтому с их содержанием могут ознакомиться даже несовершеннолетние. В прокуратуре подчеркнули, что подобные публикации носят противоправный характер, а за пропаганду или рекламу, а также незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Kizaru уехал из Санкт-Петербурга в Барселону в 2014 году. Тогда его обвиняли в торговле наркотиками. В 2023 году глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращалась в прокуратуру с просьбой проверить рэпера на пропаганду наркотиков.
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