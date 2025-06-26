В России изобрели новый способ выращивания картофеля

Российские ученые из Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) изобрели новый способ ускоренного выращивания ценных сортов семенного картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
«За счет этой технологии мы можем получить достаточное количество клубней ценных сортов картофеля для посадки в короткие сроки», — рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук РИА Новости. Главное преимущество нового способа — защита картофельных клубней от инфекций без применения дорогостоящих реагентов и специализированного лабораторного оборудования. Благодаря новой методике, размножение картофеля возможно не только на крупных агропредприятиях, но и в условиях обычной квартиры или дачного участка.
Картофель остается одной из важнейших сельскохозяйственных культур: его выращивают более чем в 150 странах мира. Клубни картофеля богаты белком, содержащим все восемь необходимых человеку незаменимых аминокислот. По данным исследователей, ежедневное потребление 600 грамм картофеля может полностью удовлетворить потребность человека в витаминах.
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