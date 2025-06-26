В России изобрели новый способ выращивания картофеля

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Благодаря новой методике, размножение картофеля возможно в условиях обычной квартиры
Благодаря новой методике, размножение картофеля возможно в условиях обычной квартиры Фото:

Российские ученые из Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) изобрели новый способ ускоренного выращивания ценных сортов семенного картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

«За счет этой технологии мы можем получить достаточное количество клубней ценных сортов картофеля для посадки в короткие сроки», — рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук РИА Новости. Главное преимущество нового способа — защита картофельных клубней от инфекций без применения дорогостоящих реагентов и специализированного лабораторного оборудования. Благодаря новой методике, размножение картофеля возможно не только на крупных агропредприятиях, но и в условиях обычной квартиры или дачного участка.

Картофель остается одной из важнейших сельскохозяйственных культур: его выращивают более чем в 150 странах мира. Клубни картофеля богаты белком, содержащим все восемь необходимых человеку незаменимых аминокислот. По данным исследователей, ежедневное потребление 600 грамм картофеля может полностью удовлетворить потребность человека в витаминах.

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Российские ученые из Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) изобрели новый способ ускоренного выращивания ценных сортов семенного картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе центра. «За счет этой технологии мы можем получить достаточное количество клубней ценных сортов картофеля для посадки в короткие сроки», — рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук РИА Новости. Главное преимущество нового способа — защита картофельных клубней от инфекций без применения дорогостоящих реагентов и специализированного лабораторного оборудования. Благодаря новой методике, размножение картофеля возможно не только на крупных агропредприятиях, но и в условиях обычной квартиры или дачного участка. Картофель остается одной из важнейших сельскохозяйственных культур: его выращивают более чем в 150 странах мира. Клубни картофеля богаты белком, содержащим все восемь необходимых человеку незаменимых аминокислот. По данным исследователей, ежедневное потребление 600 грамм картофеля может полностью удовлетворить потребность человека в витаминах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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