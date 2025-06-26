Red Wings возобновляет перелеты из России в Израиль

Авиаперевозчик Red Wings планирует со 2 июля восстановить авиасообщение с Тель-Авивом из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а начиная с 3 июля — и из Минеральных Вод. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«Авиакомпания Red Wings рассчитывает возобновить 2 июля полеты в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. С 3 июля — из Минеральных Вод», — говорится в сообщении пресс-службы Red Wings. Его публикует ТАСС.
Кроме того, в авиакомпании отметили, что на данный момент они тесно взаимодействуют с Росавиацией и авиационными властями Израиля, придерживаясь международных рекомендаций о возобновлении полетов. Получить данные о рейсах и времени вылета можно на официальном сайте авиаперевозчика.
Ранее Росавиация запретила полеты из-за ирано-израильского конфликта. Под запрет попали аэропорты Израиля, Ирана, Иордании, Ирака и Катара. Кроме них воздушное пространство закрывали ОАЭ и Бахрейн, а также Сирия.
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