Red Wings возобновляет перелеты из России в Израиль

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Со 2 июля Red Wings планирует наладить авиасообщение между Москвой и Тель-Авивом
Со 2 июля Red Wings планирует наладить авиасообщение между Москвой и Тель-Авивом Фото:

Авиаперевозчик Red Wings планирует со 2 июля восстановить авиасообщение с Тель-Авивом из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а начиная с 3 июля — и из Минеральных Вод. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания Red Wings рассчитывает возобновить 2 июля полеты в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. С 3 июля — из Минеральных Вод», — говорится в сообщении пресс-службы Red Wings. Его публикует ТАСС.

Кроме того, в авиакомпании отметили, что на данный момент они тесно взаимодействуют с Росавиацией и авиационными властями Израиля, придерживаясь международных рекомендаций о возобновлении полетов. Получить данные о рейсах и времени вылета можно на официальном сайте авиаперевозчика.

Ранее Росавиация запретила полеты из-за ирано-израильского конфликта. Под запрет попали аэропорты Израиля, Ирана, Иордании, Ирака и Катара. Кроме них воздушное пространство закрывали ОАЭ и Бахрейн, а также Сирия.

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Авиаперевозчик Red Wings планирует со 2 июля восстановить авиасообщение с Тель-Авивом из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а начиная с 3 июля — и из Минеральных Вод. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings рассчитывает возобновить 2 июля полеты в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. С 3 июля — из Минеральных Вод», — говорится в сообщении пресс-службы Red Wings. Его публикует ТАСС. Кроме того, в авиакомпании отметили, что на данный момент они тесно взаимодействуют с Росавиацией и авиационными властями Израиля, придерживаясь международных рекомендаций о возобновлении полетов. Получить данные о рейсах и времени вылета можно на официальном сайте авиаперевозчика. Ранее Росавиация запретила полеты из-за ирано-израильского конфликта. Под запрет попали аэропорты Израиля, Ирана, Иордании, Ирака и Катара. Кроме них воздушное пространство закрывали ОАЭ и Бахрейн, а также Сирия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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