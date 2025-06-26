Петербурженка передавала Украине данные о российских военных

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В ходе обыска у женщины был изъят мобильный телефон
В ходе обыска у женщины был изъят мобильный телефон Фото:

В Петербурге задержана россиянка, подозреваемая в передаче украинским спецслужбам информации о российских военных и их семьях. Об этом сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, женщина по указанию кураторов из Украины собирала сведения, которые могли быть использованы для подготовки террористических актов. Задержанная выясняла места проживания и марки автомобилей российских военнослужащих и членов их семей. Инструкции она получала через мессенджер. В ходе обыска у женщины был изъят мобильный телефон с перепиской, подтверждающей связь с украинскими координаторами.

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В Петербурге задержана россиянка, подозреваемая в передаче украинским спецслужбам информации о российских военных и их семьях. Об этом сообщает ФСБ России. По данным ведомства, женщина по указанию кураторов из Украины собирала сведения, которые могли быть использованы для подготовки террористических актов. Задержанная выясняла места проживания и марки автомобилей российских военнослужащих и членов их семей. Инструкции она получала через мессенджер. В ходе обыска у женщины был изъят мобильный телефон с перепиской, подтверждающей связь с украинскими координаторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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