Тюменский военкомат нуждается в десятках новых контрактников

Военный комиссариат Тюменской области открыл 50 новых вакансий для службы по контракту. Информация представлена на сайте «Работа в России».
«Вакансии от военного комиссариата Тюменской области. Требуются 20 стрелков, служба по контракту в составе Вооруженных сил РФ. Заработная плата — от 210 до 250 тысяч рублей. Единовременная выплата в размере 2 000 000 рублей». — говорится в информации на сайте.
На те же условия и такую же зарплату ищут 20 водителей и 10 фельдшеров. По всем позициям соискателям обещают предоставить жилье, а стрелкам также обещают льготную пенсию и бесплатную спецодежду.
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