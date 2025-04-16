Тюменский военкомат нуждается в десятках новых контрактников

Военкомат Тюменской области открыл 50 вакансии для желающих отправиться на СВО
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Контрактники получат единовременную выплату - 2 миллиона рублей
Контрактники получат единовременную выплату - 2 миллиона рублей Фото:

Военный комиссариат Тюменской области открыл 50 новых вакансий для службы по контракту. Информация представлена на сайте «Работа в России».

«Вакансии от военного комиссариата Тюменской области. Требуются 20 стрелков, служба по контракту в составе Вооруженных сил РФ. Заработная плата — от 210 до 250 тысяч рублей. Единовременная выплата в размере 2 000 000 рублей». — говорится в информации на сайте.

На те же условия и такую же зарплату ищут 20 водителей и 10 фельдшеров. По всем позициям соискателям обещают предоставить жилье, а стрелкам также обещают льготную пенсию и бесплатную спецодежду.

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Военный комиссариат Тюменской области открыл 50 новых вакансий для службы по контракту. Информация представлена на сайте «Работа в России». «Вакансии от военного комиссариата Тюменской области. Требуются 20 стрелков, служба по контракту в составе Вооруженных сил РФ. Заработная плата — от 210 до 250 тысяч рублей. Единовременная выплата в размере 2 000 000 рублей». — говорится в информации на сайте. На те же условия и такую же зарплату ищут 20 водителей и 10 фельдшеров. По всем позициям соискателям обещают предоставить жилье, а стрелкам также обещают льготную пенсию и бесплатную спецодежду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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