17 апреля 2025

Куда из Тюмени можно улететь прямым рейсом. Список

Из Тюмени летом будут летать прямые рейсы в ОАЭ, Турцию и Таиланд
© Служба новостей «URA.RU»
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Из тюменского аэропорта доступно 31 направление по России
Из тюменского аэропорта доступно 31 направление по России Фото:

Аэропорт Рощино перешел на летнее расписание, теперь для жителей Тюмени доступны беспересадочные перелеты в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турцию. Всего будет доступно 41 прямое направление, сообщили в пресс-службе Рощино. Куда из Тюмени можно улететь в летний сезон — в материале URA.RU.

Внутренние рейсы

Из тюменского аэропорта доступно 31 направление по России:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Сочи;
  • Минеральные Воды;
  • Махачкала;
  • Красноярск;
  • Екатеринбург;
  • Казань;
  • Новосибирск;
  • Пермь;
  • Самара;
  • Томск;
  • Уфа;
  • Ханты-Мансийск;
  • Белоярский (ХМАО);
  • Братск;
  • Когалым;
  • Новый Уренгой (ЯНАО);
  • Омск;
  • Ставрополь.

Международные рейсы

В расписании указаны 10 международных направлений:

  • Баку (Азербайджан);
  • Ереван (Армения);
  • Кыргызстан;
  • Худжанд (Таджикистан);
  • Душанбе (Таджикистан);
  • Ташкент (Узбекистан);
  • Анталья (Турция);
  • Дубай (Объединенные Арабские Эмираты);
  • Пхукет (Таиланд);
  • Шарм-эль-Шейх (Египет).

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Аэропорт Рощино перешел на летнее расписание, теперь для жителей Тюмени доступны беспересадочные перелеты в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турцию. Всего будет доступно 41 прямое направление, сообщили в пресс-службе Рощино. Куда из Тюмени можно улететь в летний сезон — в материале URA.RU. Внутренние рейсы Из тюменского аэропорта доступно 31 направление по России: Международные рейсы В расписании указаны 10 международных направлений:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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