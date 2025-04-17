Из тюменского аэропорта доступно 31 направление по России
Аэропорт Рощино перешел на летнее расписание, теперь для жителей Тюмени доступны беспересадочные перелеты в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турцию. Всего будет доступно 41 прямое направление, сообщили в пресс-службе Рощино. Куда из Тюмени можно улететь в летний сезон — в материале URA.RU.
Внутренние рейсы
Из тюменского аэропорта доступно 31 направление по России:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Сочи;
- Минеральные Воды;
- Махачкала;
- Красноярск;
- Екатеринбург;
- Казань;
- Новосибирск;
- Пермь;
- Самара;
- Томск;
- Уфа;
- Ханты-Мансийск;
- Белоярский (ХМАО);
- Братск;
- Когалым;
- Новый Уренгой (ЯНАО);
- Омск;
- Ставрополь.
Международные рейсы
В расписании указаны 10 международных направлений:
- Баку (Азербайджан);
- Ереван (Армения);
- Кыргызстан;
- Худжанд (Таджикистан);
- Душанбе (Таджикистан);
- Ташкент (Узбекистан);
- Анталья (Турция);
- Дубай (Объединенные Арабские Эмираты);
- Пхукет (Таиланд);
- Шарм-эль-Шейх (Египет).
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