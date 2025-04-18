Новый парк и звание, приезд депутата ГД Миронова: главное за 18 апреля в Кургане

18 апреля председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов посетил Курганскую область, где провел рабочую встречу с губернатором Вадимом Шумковым. В ходе визита обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, поддержка семей участников СВО и дальнейшее сотрудничество. Миронов отметил положительные изменения в облике города с момента своего предыдущего визита, а также ознакомился с работой семейного МФЦ и региональными мерами поддержки семей с детьми. Программа визита также включала встречи с волонтерами и представителями социальных учреждений.
Власти учредили новое звание для работников спорта
В Курганской области впервые введено региональное почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта», сопровождающееся выплатой в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков, отметив, что ранее аналогичные награды вручались только представителям образования, здравоохранения и культуры. В этом году данная инициатива распространяется и на тренеров, спортивных организаторов и специалистов, внесших значительный вклад в развитие массового спорта в регионе. Прием заявок на конкурс продлится до 30 мая.
В Шадринске освятят куличи на пасхальной ярмарке
В субботу, 19 апреля, в торговом центре «Шадринск холл» (Курганская область) пройдет традиционная пасхальная ярмарка «Пасхальное изобилие». Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 10:00 посетители смогут приобрести праздничные товары, а также принять участие в обряде освящения куличей. Мероприятие дополнит концертная программа творческих коллективов Центра «Лад».
В Кургане снесут частные дома ради комплексной застройки
Власти Кургана выставили на продажу участок площадью 30 гектаров в микрорайоне Мостостроителей, где планируется комплексная застройка. Согласно аукционной документации, участок с существующими жилыми домами оценен в 81 миллион рублей, и будущему застройщику предстоит снести 24 дома, баню и котельную. Взамен должны быть возведены малоэтажные многоквартирные дома. Победитель аукциона обязан в течение восьми месяцев расселить жителей, предоставив им благоустроенное жилье, а также представить архитектурную концепцию проекта на утверждение Градостроительного совета. Реализация проекта рассчитана на семь лет.
Автобусы переходят на летний график движения
В Кургане ряд автобусных маршрутов переведен на летнее расписание в связи с началом дачного сезона. Согласно постановлению городской администрации, в расписание включены дополнительные рейсы до садоводческих товариществ, среди которых маршруты №53, 80, 81, 82, 84, 86 и 96. Новое расписание будет действовать на протяжении всего садового периода, а жителей города заранее проинформируют об изменениях.
В регионе появится парк исторических реконструкций
В селе Рычково Белозерского района Курганской области до конца октября 2025 года планируется создать уникальный парк исторических реконструкций. Комплекс будет включать арт-объекты, воссоздающие традиционные русские строения, ремесленные мастерские, кузницу с пулелейкой, гончарную мастерскую, избу, подземный ход и несколько башен. Все объекты возведут из натурального дерева с применением классических технологий строительства, что обеспечит их аутентичность. Новый парк станет важным культурно-просветительским пространством, где посетители смогут познакомиться с историей и ремесленными традициями региона.
В Мишкинском округе появятся новые автобусные маршруты
Суд по инициативе прокуратуры обязал администрацию Мишкинского округа (Курганская область) организовать регулярные автобусные рейсы между районным центром Мишкино и рядом сельских населенных пунктов, где транспортное сообщение ранее отсутствовало. Прокуратура региона контролирует исполнение судебного решения.
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