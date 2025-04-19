19 апреля 2025

В Тюмени извращенец мастурбировал вблизи детского сада. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После произошедшего мужчина уехал на автомобиле
После произошедшего мужчина уехал на автомобиле Фото:

В Тюмени в районе района Лесобазы 19 апреля местные жители заметили мужчину, мастурбирующего среди деревьев. В соцсети очевидцы сообщили, что рядом с этим местом находится школа и детский сад.

«Лесобаза, район магазина „Авто-1“. Был замечен мастурбирующий человек. В 300 метрах детский сад №62 и школа №67», — сообщает telegram-канал «Тюмень ЧП».

Извращенец был замечен на территории строящегося объекта. После произошедшего он уехал на белом автомобиле.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени в районе района Лесобазы 19 апреля местные жители заметили мужчину, мастурбирующего среди деревьев. В соцсети очевидцы сообщили, что рядом с этим местом находится школа и детский сад. «Лесобаза, район магазина „Авто-1“. Был замечен мастурбирующий человек. В 300 метрах детский сад №62 и школа №67», — сообщает telegram-канал «Тюмень ЧП». Извращенец был замечен на территории строящегося объекта. После произошедшего он уехал на белом автомобиле. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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