В Тюмени в районе района Лесобазы 19 апреля местные жители заметили мужчину, мастурбирующего среди деревьев. В соцсети очевидцы сообщили, что рядом с этим местом находится школа и детский сад.
«Лесобаза, район магазина „Авто-1“. Был замечен мастурбирующий человек. В 300 метрах детский сад №62 и школа №67», — сообщает telegram-канал «Тюмень ЧП».
Извращенец был замечен на территории строящегося объекта. После произошедшего он уехал на белом автомобиле.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!