Губернатор ХМАО Кухарук проинспектировал значимые стройки в Березово

В ходе рабочей поездки в Березово (ХМАО) губернатор Руслан Кухарук совместно с главой муниципалитета Русланом Александровым проинспектировал ход строительства ключевых объектов инфраструктуры. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«В Березово вместе с главой муниципалитета Русланом Владимировичем Александровым оценил ход строительных работ», — сообщил Кухарук. Особое внимание было уделено реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта, готовность которой составляет 42%. На полосе протяженностью 1864 метра до 1 октября планируется уложить пескоцементное покрытие, а следующим летом приступят к укладке асфальтобетонного.
В поселке ведется строительство современного спортивного зала имени Руслана Проводникова, рассчитанного на одновременное посещение до 40 человек. Комплекс будет включать зал для единоборств, тренажерный зал, раздевалки, сауну и медицинский кабинет. Готовность объекта составляет 27,5%, его планируют ввести в эксплуатацию в декабре текущего года. Также идет реконструкция канализационных очистных сооружений, после которой их мощность увеличится с 1500 до 2000 кубометров в сутки.
Серьезные работы ведутся на строительстве школы на 700 мест, где на данный момент общая готовность составляет 45%. Завершено строительство сетей теплового снабжения и канализации, выполнено 80% остекления и 60% утепления фасада. Однако сроки завершения строительства до 1 сентября могут быть нарушены из-за сложностей с логистикой и роста стоимости материалов. По поручению губернатора будет проведена проверка для привлечения к ответственности виновных в срыве сроков. Кроме того, в городе появится новый парк на улице Молодежной с зонами для спорта и отдыха, который планируют сдать до конца октября.
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