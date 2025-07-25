«Его мама будет жить»: врачи Сургута спасли 33-летнюю югорчанку с инфарктом миокарда

В Сургуте врачи Окружного кардиологического диспансера спасли 33-летнюю жительницу Нефтеюганска (ХМАО), у которой был инфаркт миокарда. Остановка сердца произошла прямо в приемном отделении. По словам кардиолога Полины Дутовой, единственное, о чем она думала — это о 13-летнем сыне пациентки, к которому обязательно должна вернуться мама.
«Из Нефтеюганска бригада скорой помощи доставляет 33-летнюю женщину с инфарктом миокарда. Несмотря на молодой возраст, ее состояние стремительно ухудшалось. В приемном отделении произошло самое страшное — остановка сердца. Я знала, что у поступившей пациентки дома 13-летний сын. Поэтому в момент, когда проводила сердечно-легочную реанимацию, у меня была только одна мысль — его мама будет жить, и мы сделаем все для этого», — цитируют врача в группе медучреждения VK.
После успешной реанимации состояние женщины удалось стабилизировать. Врачи провели экстренное стентирование коронарной артерии для восстановления кровотока к сердцу. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, ее состояние контролируют специалисты.
Врачи Окружного Кардиоцентра в Сургуте провели уникальную операцию младенцу, которому было всего пять дней от роду. У малыша обнаружили редкое сочетание врожденных пороков сердца — критическая коарктация аорты, дефект межжелудочковой перегородки и двустворчатый аортальный клапан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!