25 июля 2025

«Его мама будет жить»: врачи Сургута спасли 33-летнюю югорчанку с инфарктом миокарда

Врачам удалось спасти 33-летнюю жительницу ХМАО с инфарктом миокарда
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продолжает расти количество инфарктов среди людей молодого возраста
В ХМАО продолжает расти количество инфарктов среди людей молодого возраста Фото:

В Сургуте врачи Окружного кардиологического диспансера спасли 33-летнюю жительницу Нефтеюганска (ХМАО), у которой был инфаркт миокарда. Остановка сердца произошла прямо в приемном отделении. По словам кардиолога Полины Дутовой, единственное, о чем она думала — это о 13-летнем сыне пациентки, к которому обязательно должна вернуться мама.

«Из Нефтеюганска бригада скорой помощи доставляет 33-летнюю женщину с инфарктом миокарда. Несмотря на молодой возраст, ее состояние стремительно ухудшалось. В приемном отделении произошло самое страшное — остановка сердца. Я знала, что у поступившей пациентки дома 13-летний сын. Поэтому в момент, когда проводила сердечно-легочную реанимацию, у меня была только одна мысль — его мама будет жить, и мы сделаем все для этого», — цитируют врача в группе медучреждения VK.

После успешной реанимации состояние женщины удалось стабилизировать. Врачи провели экстренное стентирование коронарной артерии для восстановления кровотока к сердцу. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, ее состояние контролируют специалисты.

Врачи Окружного Кардиоцентра в Сургуте провели уникальную операцию младенцу, которому было всего пять дней от роду. У малыша обнаружили редкое сочетание врожденных пороков сердца — критическая коарктация аорты, дефект межжелудочковой перегородки и двустворчатый аортальный клапан.

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В Сургуте врачи Окружного кардиологического диспансера спасли 33-летнюю жительницу Нефтеюганска (ХМАО), у которой был инфаркт миокарда. Остановка сердца произошла прямо в приемном отделении. По словам кардиолога Полины Дутовой, единственное, о чем она думала — это о 13-летнем сыне пациентки, к которому обязательно должна вернуться мама. «Из Нефтеюганска бригада скорой помощи доставляет 33-летнюю женщину с инфарктом миокарда. Несмотря на молодой возраст, ее состояние стремительно ухудшалось. В приемном отделении произошло самое страшное — остановка сердца. Я знала, что у поступившей пациентки дома 13-летний сын. Поэтому в момент, когда проводила сердечно-легочную реанимацию, у меня была только одна мысль — его мама будет жить, и мы сделаем все для этого», — цитируют врача в группе медучреждения VK. После успешной реанимации состояние женщины удалось стабилизировать. Врачи провели экстренное стентирование коронарной артерии для восстановления кровотока к сердцу. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, ее состояние контролируют специалисты. Врачи Окружного Кардиоцентра в Сургуте провели уникальную операцию младенцу, которому было всего пять дней от роду. У малыша обнаружили редкое сочетание врожденных пороков сердца — критическая коарктация аорты, дефект межжелудочковой перегородки и двустворчатый аортальный клапан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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