25 июля 2025

Напавшие на полицейских в ХМАО тинейджеры были пьяны

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение а полицейских произошло после требований прекратить шум
Нападение а полицейских произошло после требований прекратить шум Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) двое молодых парней 2007 и 2008 года рождения напали на сотрудников полиции. В ГУ МВД России по Югре URA.RU рассказали, что югорчане находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок. Силовики потребовали прекратить противоправные действия, но молодые люди проявили агрессию.

«В ходе несения службы в 12 микрорайоне Нефтеюганска сотрудники ППС выявили компанию молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и нарушавших общественный порядок. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия нарушители не реагировали, двое из них оказали активное сопротивление, применив насилие в отношении правоохранителей», — сообщили в ведомстве.

В результате таких действий молодые люди были задержаны сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии. Правонарушители были доставлены в ОМВД России по Нефтеюганску, их личности уже установлены. Сейчас на двоих нападавших заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

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В Нефтеюганске (ХМАО) двое молодых парней 2007 и 2008 года рождения напали на сотрудников полиции. В ГУ МВД России по Югре URA.RU рассказали, что югорчане находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок. Силовики потребовали прекратить противоправные действия, но молодые люди проявили агрессию. «В ходе несения службы в 12 микрорайоне Нефтеюганска сотрудники ППС выявили компанию молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и нарушавших общественный порядок. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия нарушители не реагировали, двое из них оказали активное сопротивление, применив насилие в отношении правоохранителей», — сообщили в ведомстве. В результате таких действий молодые люди были задержаны сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии. Правонарушители были доставлены в ОМВД России по Нефтеюганску, их личности уже установлены. Сейчас на двоих нападавших заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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