Напавшие на полицейских в ХМАО тинейджеры были пьяны

В Нефтеюганске (ХМАО) двое молодых парней 2007 и 2008 года рождения напали на сотрудников полиции. В ГУ МВД России по Югре URA.RU рассказали, что югорчане находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок. Силовики потребовали прекратить противоправные действия, но молодые люди проявили агрессию.
«В ходе несения службы в 12 микрорайоне Нефтеюганска сотрудники ППС выявили компанию молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и нарушавших общественный порядок. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия нарушители не реагировали, двое из них оказали активное сопротивление, применив насилие в отношении правоохранителей», — сообщили в ведомстве.
В результате таких действий молодые люди были задержаны сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии. Правонарушители были доставлены в ОМВД России по Нефтеюганску, их личности уже установлены. Сейчас на двоих нападавших заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!