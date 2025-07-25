25 июля 2025

В Сургуте произошла поножовщина, после которой умер человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные скрылись с места преступления
Неизвестные скрылись с места преступления Фото:

В 25-ом микрорайоне Сургута на Пролетарском проспекте, 18 ночью произошла поножовщина. Югорчанин, которому наносились удары, погиб. Об этом сообщили очевидцы.

«Сегодня ночью в 25-ом микрорайоне парня зарезали», — написали жители в telegram-канале «ЧС Сургут». Также они поделились видео с последствиями инцидента.

Сургутяне рассказали, что погибший по каким-то причинам конфликтовал с двумя неизвестными. В ходе перепалки началась драка, один из мужчин достал нож и нанес несколько ударов. После этого неизвестные скрылись.

На место выезжали скорая помощь и полиция. URA.RU направило запрос в СУ СК России по ХМАО.

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В 25-ом микрорайоне Сургута на Пролетарском проспекте, 18 ночью произошла поножовщина. Югорчанин, которому наносились удары, погиб. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня ночью в 25-ом микрорайоне парня зарезали», — написали жители в telegram-канале «ЧС Сургут». Также они поделились видео с последствиями инцидента. Сургутяне рассказали, что погибший по каким-то причинам конфликтовал с двумя неизвестными. В ходе перепалки началась драка, один из мужчин достал нож и нанес несколько ударов. После этого неизвестные скрылись. На место выезжали скорая помощь и полиция. URA.RU направило запрос в СУ СК России по ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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