В 25-ом микрорайоне Сургута на Пролетарском проспекте, 18 ночью произошла поножовщина. Югорчанин, которому наносились удары, погиб. Об этом сообщили очевидцы.
«Сегодня ночью в 25-ом микрорайоне парня зарезали», — написали жители в telegram-канале «ЧС Сургут». Также они поделились видео с последствиями инцидента.
Сургутяне рассказали, что погибший по каким-то причинам конфликтовал с двумя неизвестными. В ходе перепалки началась драка, один из мужчин достал нож и нанес несколько ударов. После этого неизвестные скрылись.
На место выезжали скорая помощь и полиция. URA.RU направило запрос в СУ СК России по ХМАО.
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