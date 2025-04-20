20 апреля 2025
19 апреля 2025

В Тюмени на майские праздники запретят продавать алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Купить алкоголь 1 и 9 мая можно будет в барах, кафе и ресторанах 1 и 9 мая
Купить алкоголь 1 и 9 мая можно будет в барах, кафе и ресторанах 1 и 9 мая Фото:

В Тюменской области запретят продажу алкоголя на майские праздники — 1 и 9 мая. Об это правительство Тюменской области выпустило постановление еще в 2017 году.

«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. С 8 часов до 21 часа по местному времени в праздничные дни, дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни: Праздник весны и труда — 1 мая, День Победы — 9 мая», — сказано в документе.

Запрет действует и в другие праздничные дни: в День защиты детей 1 июня, в День России 12 июня, День молодежи 27 июня, День знаний 1 сентября и День народного единства 4 ноября. Ограничения не распространятся на магазины беспошлинной торговли. В ресторанах и кафе можно будет приобрести пиво, сидр, пуаре и медовуху.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 24 мая на Последний звонок и 26 июля на День города запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00 в указанные дни.

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В Тюменской области запретят продажу алкоголя на майские праздники — 1 и 9 мая. Об это правительство Тюменской области выпустило постановление еще в 2017 году. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. С 8 часов до 21 часа по местному времени в праздничные дни, дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни: Праздник весны и труда — 1 мая, День Победы — 9 мая», — сказано в документе. Запрет действует и в другие праздничные дни: в День защиты детей 1 июня, в День России 12 июня, День молодежи 27 июня, День знаний 1 сентября и День народного единства 4 ноября. Ограничения не распространятся на магазины беспошлинной торговли. В ресторанах и кафе можно будет приобрести пиво, сидр, пуаре и медовуху. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 24 мая на Последний звонок и 26 июля на День города запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00 в указанные дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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