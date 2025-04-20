В Тюмени на майские праздники запретят продавать алкоголь

В Тюменской области запретят продажу алкоголя на майские праздники — 1 и 9 мая. Об это правительство Тюменской области выпустило постановление еще в 2017 году.
«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. С 8 часов до 21 часа по местному времени в праздничные дни, дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни: Праздник весны и труда — 1 мая, День Победы — 9 мая», — сказано в документе.
Запрет действует и в другие праздничные дни: в День защиты детей 1 июня, в День России 12 июня, День молодежи 27 июня, День знаний 1 сентября и День народного единства 4 ноября. Ограничения не распространятся на магазины беспошлинной торговли. В ресторанах и кафе можно будет приобрести пиво, сидр, пуаре и медовуху.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 24 мая на Последний звонок и 26 июля на День города запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00 в указанные дни.
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