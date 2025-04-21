Выплаты ветеранам, экзамен Науменко и арест экс-мэра: главное в Кургане за 21 апреля

Врип главы Науменко снова прошел экзамен перед выборами мэра Кургана
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Антон Науменко сдал экзамен — у выборов мэра появился шанс
Антон Науменко сдал экзамен — у выборов мэра появился шанс Фото:

Врип главы Антон Науменко снова прошел тестирование перед финалом конкурса на пост мэра Кургана. Источники URA.RU уверены, что на этот раз он успешно сдал оба этапа — от результата зависит проведение третьих по счету выборов главы города. Соперником Науменко остается адвокат Алексей Кондратьев.

Врип мэра Науменко снова сдает «экзамен на мэра»

У Антона Науменко 21 апреля прошел очередной этап тестирования перед выборами мэра Кургана. По данным источников, это уже не первая попытка — итоги экзамена могут повлиять на исход конкурса. Его соперник — адвокат Алексей Кондратьев. Финал выборов назначен на 24 апреля.

Суд отказал экс-мэру Дорошенко в выходе из СИЗО

Бывшему главе города Щучье не удалось выйти на свободу: суд оставил Юрия Дорошенко под арестом. Он жаловался на необходимость ухаживать за больными родителями, но суд отказал в смягчении меры пресечения. Экс-мэр обвиняется в незаконной передаче восьми муниципальных квартир людям, не нуждавшимся в жилье. Ранее его задержали сотрудники УФСБ, а в доме прошли обыски.

 Шумков обрушился на «патриотов» с жильем в Турции

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал земляков, которые инвестируют в зарубежную недвижимость. Он назвал таких людей потребителями, а не патриотами. «Где родились — там и стройте», — подчеркнул глава региона. Он призвал вкладываться в родной регион, а не выводить капиталы за границу.

 ФСБ рассекретила дела 300 предателей времен войны

Курганское управление ФСБ рассекретило дела о курганцах, сотрудничавших с нацистами во время Великой Отечественной. Среди них — полицай Иван Колесников, зверски пытавший военнопленных, и предатель Василий Шаркунов, выдавший немцам белорусских партизан. Один предатель написал фальшивое письмо с «геройским» прошлым, но был разоблачен по почерку. Всего выявлено 300 изменников.

Выплаты 1334 ветеранам

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Курганской области единовременные выплаты получат 1334 ветерана. Им вручат от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от категории. Почтальоны доставят деньги лично домой. Платежи поступят до 1 мая.

За массовую драку в центре Кургана задержаны 11 человек

На перекрестке Советской и Пичугина в Кургане полиция задержала 25 человек, из них 11 — за участие в массовой драке. Территория с барами стала очагом хулиганства, местные жители требуют вернуть туда постоянные проверки. Также за выходные выявлено 41 нетрезвый водитель, 85 машин отправлено на штрафстоянку.

На праймериз ЕР в облдуму не хватает бойцов СВО

На предварительное голосование «Единой России» по выборам в облдуму заявились пока только два ветерана СВО. В правительстве отмечают, что приоритет — не численность, а готовность к законотворчеству. В прошлом году в гордуму прошли трое бойцов, сейчас ожидают ещё двоих кандидатов.

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Врип главы Антон Науменко снова прошел тестирование перед финалом конкурса на пост мэра Кургана. Источники URA.RU уверены, что на этот раз он успешно сдал оба этапа — от результата зависит проведение третьих по счету выборов главы города. Соперником Науменко остается адвокат Алексей Кондратьев. Врип мэра Науменко снова сдает «экзамен на мэра» У Антона Науменко 21 апреля прошел очередной этап тестирования перед выборами мэра Кургана. По данным источников, это уже не первая попытка — итоги экзамена могут повлиять на исход конкурса. Его соперник — адвокат Алексей Кондратьев. Финал выборов назначен на 24 апреля. Суд отказал экс-мэру Дорошенко в выходе из СИЗО Бывшему главе города Щучье не удалось выйти на свободу: суд оставил Юрия Дорошенко под арестом. Он жаловался на необходимость ухаживать за больными родителями, но суд отказал в смягчении меры пресечения. Экс-мэр обвиняется в незаконной передаче восьми муниципальных квартир людям, не нуждавшимся в жилье. Ранее его задержали сотрудники УФСБ, а в доме прошли обыски.  Шумков обрушился на «патриотов» с жильем в Турции Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал земляков, которые инвестируют в зарубежную недвижимость. Он назвал таких людей потребителями, а не патриотами. «Где родились — там и стройте», — подчеркнул глава региона. Он призвал вкладываться в родной регион, а не выводить капиталы за границу.  ФСБ рассекретила дела 300 предателей времен войны Курганское управление ФСБ рассекретило дела о курганцах, сотрудничавших с нацистами во время Великой Отечественной. Среди них — полицай Иван Колесников, зверски пытавший военнопленных, и предатель Василий Шаркунов, выдавший немцам белорусских партизан. Один предатель написал фальшивое письмо с «геройским» прошлым, но был разоблачен по почерку. Всего выявлено 300 изменников. Выплаты 1334 ветеранам К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Курганской области единовременные выплаты получат 1334 ветерана. Им вручат от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от категории. Почтальоны доставят деньги лично домой. Платежи поступят до 1 мая. За массовую драку в центре Кургана задержаны 11 человек На перекрестке Советской и Пичугина в Кургане полиция задержала 25 человек, из них 11 — за участие в массовой драке. Территория с барами стала очагом хулиганства, местные жители требуют вернуть туда постоянные проверки. Также за выходные выявлено 41 нетрезвый водитель, 85 машин отправлено на штрафстоянку. На праймериз ЕР в облдуму не хватает бойцов СВО На предварительное голосование «Единой России» по выборам в облдуму заявились пока только два ветерана СВО. В правительстве отмечают, что приоритет — не численность, а готовность к законотворчеству. В прошлом году в гордуму прошли трое бойцов, сейчас ожидают ещё двоих кандидатов.
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